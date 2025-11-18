В Кургане в ресторане «Гости» при поддержке Дома-музея декабристов прошел гастроужин. В событии поучаствовали журналисты URA.RU. О том, как прошло мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.

Ранее подобный гастроужин проводил ресторан Meat&Wine. Он прошел в историческом особняке купца Березина. На ужине «Купеческий ужин. Вкус эпохи» были приглашены всего 15 гостей. В программе мероприятия были интерактивная экскурсия по закрытому музею, гастроужин из шести блюд по рецептам XIX века и музыкальное сопровождение на фортепиано. Гости также смогли посетить театрализованную экскурсию, во время которой им рассказали малоизвестные факты из жизни семьи Березиных. Шеф-повар ресторана Meat&Wine воссоздал аутентичные блюда, изучив архивные материалы. Атмосфера купеческого приема была создана благодаря актерским зарисовкам и живой музыке. Стоимость билета составила 7000 рублей, в нее вошли все активности вечера.