Метеоролог-любитель представил прогноз по паводку в Курганской области

В Кургане редко бывали два наводнения подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области редко случалось, чтобы было два наводнения подряд. Однако нельзя полностью исключать возможность паводка в 2025 году. Об этом рассказал метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — Погода в Кургане».

«Два наводнения подряд — это крайне редкое сочетание для Курганской области. За последние 54 года такое было только два раза», — уточнил в посте Винштейн.

Анализ статистики показывает, что через год после наводнения средний уровень в реке Тобол у Кургана составляет 552 см, что соответствует климатической норме, подчеркнул метеоролог-любитель. Он добавил, что в 1995 году уровень был 492 см, поэтому, вероятно, что через год уровень Тобола будет в районе 500 см. Это называется климатическим прогнозом, но его недостаток заключается в том, что имеет погрешность 200 см, отметил Винштейн.

Ранее Винштейн объяснил, почему паводок в Кургане 2024 года стал самым масштабным в XXI веке. Он обратил внимание, что в 1994 году рост уровня воды в реке Тобол был плавным и она по-другому растекалась по пойме. Влияет только скорость затока воды на пойму. При медленном темпе она распределяется более равномерно, а при быстром моментально выходит из поймы и устремляется в Кетово и Тополя, пояснил народный синоптик.