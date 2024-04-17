Народный синоптик Винштейн: почему воды в реке меньше, а Курган топит больше

Некоторые жители Курганской области жалуются, что хотя в реке Тобол уровень воды был ниже, чем во время самых крупных наводнений, площадь затопленных территорий была больше. Синоптик-любитель Илья Винштейн объяснил URA.RU такое изменение большой скоростью воды.
«Воды много. Просто она совсем иначе распределяется, чем в 1994 году. Тогда рост был более плавным и медленным. Влияет только скорость затока вода на пойму. При медленном темпе она распределяется более равномерно, а при быстром моментально выходит из поймы и устремляется в Кетово и Тополя. Других рациональных причин нет», — сообщил он URA.RU. Другой собеседник URA.RU считает, что площадь затопления выросла из-за того, что сейчас в Тоболе больше ила.
На 14:00 уровень воды в Тоболе в Кургане составил 906 см, благодаря чему наводнение стало одним из самых масштабных для города в XXI веке. За актуальной информаций следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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Некоторые жители Курганской области жалуются, что хотя в реке Тобол уровень воды был ниже, чем во время самых крупных наводнений, площадь затопленных территорий была больше. Синоптик-любитель Илья Винштейн объяснил URA.RU такое изменение большой скоростью воды. «Воды много. Просто она совсем иначе распределяется, чем в 1994 году. Тогда рост был более плавным и медленным. Влияет только скорость затока вода на пойму. При медленном темпе она распределяется более равномерно, а при быстром моментально выходит из поймы и устремляется в Кетово и Тополя. Других рациональных причин нет», — сообщил он URA.RU. Другой собеседник URA.RU считает, что площадь затопления выросла из-за того, что сейчас в Тоболе больше ила. На 14:00 уровень воды в Тоболе в Кургане составил 906 см, благодаря чему наводнение стало одним из самых масштабных для города в XXI веке. За актуальной информаций следите в онлайн-трансляции URA.RU.