Народный синоптик Винштейн: почему воды в реке меньше, а Курган топит больше

Народный синоптик Винштейн связал большое наводнение в Кургане с ростом воды

17 апреля 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Увеличение площади наводнения связано с большой скоростью течения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Некоторые жители Курганской области жалуются, что хотя в реке Тобол уровень воды был ниже, чем во время самых крупных наводнений, площадь затопленных территорий была больше. Синоптик-любитель Илья Винштейн объяснил URA.RU такое изменение большой скоростью воды. «Воды много. Просто она совсем иначе распределяется, чем в 1994 году. Тогда рост был более плавным и медленным. Влияет только скорость затока вода на пойму. При медленном темпе она распределяется более равномерно, а при быстром моментально выходит из поймы и устремляется в Кетово и Тополя. Других рациональных причин нет», — сообщил он URA.RU. Другой собеседник URA.RU считает, что площадь затопления выросла из-за того, что сейчас в Тоболе больше ила. На 14:00 уровень воды в Тоболе в Кургане составил 906 см, благодаря чему наводнение стало одним из самых масштабных для города в XXI веке. За актуальной информаций следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые жители Курганской области жалуются, что хотя в реке Тобол уровень воды был ниже, чем во время самых крупных наводнений, площадь затопленных территорий была больше. Синоптик-любитель Илья Винштейн объяснил URA.RU такое изменение большой скоростью воды. «Воды много. Просто она совсем иначе распределяется, чем в 1994 году. Тогда рост был более плавным и медленным. Влияет только скорость затока вода на пойму. При медленном темпе она распределяется более равномерно, а при быстром моментально выходит из поймы и устремляется в Кетово и Тополя. Других рациональных причин нет», — сообщил он URA.RU. Другой собеседник URA.RU считает, что площадь затопления выросла из-за того, что сейчас в Тоболе больше ила. На 14:00 уровень воды в Тоболе в Кургане составил 906 см, благодаря чему наводнение стало одним из самых масштабных для города в XXI веке. За актуальной информаций следите в онлайн-трансляции URA.RU.