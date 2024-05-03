В КНР завершена прокладка участка газопровода «Сила Сибири» под рекой Янцзы

03 мая 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Прокладка газопровода «Сила Сибири» на востоке Китая завершена, пишут СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работа по прокладке участка газопровода «Сила Сибири» под рекой Янцзы в восточной провинции Китая завершена. Ожидается, что участок будет сдан в эксплуатацию до конца 2024 года. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР. «На восточном маршруте газопровода Китай — Россия („Сила Сибири“ — ред.) — завершена прокладка трубопровода в рамках проекта строительства перехода под рекой Янцзы методом щитовой прокладки. Основной проект полностью завершен», — сообщает телевидение . Характеристики перехода такие: длина — 10,2 метра, максимальная глубина — более 60 метров, а внутренний диаметр тоннеля — 6,8 метров. В Центральном телевидении заявили, что проект уникальный, а строительство было сложным. Этот участок строился с 2020 года. К концу года завершилось бурение тоннеля. Началась прокладка газопровода. «Сила Сибири» — это газопровод по доставке ресурса из России в Китай. Его протяженность — более трех тысяч километров. Первые поставки начались по нему еще в 2019 году. В 2023 году президент России Владимир Путин сообщил о согласовании с Китаем практически всех параметров договора по газопроводу «Сила Сибири 2». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работа по прокладке участка газопровода «Сила Сибири» под рекой Янцзы в восточной провинции Китая завершена. Ожидается, что участок будет сдан в эксплуатацию до конца 2024 года. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР. «На восточном маршруте газопровода Китай — Россия („Сила Сибири“ — ред.) — завершена прокладка трубопровода в рамках проекта строительства перехода под рекой Янцзы методом щитовой прокладки. Основной проект полностью завершен», — сообщает телевидение. Характеристики перехода такие: длина — 10,2 метра, максимальная глубина — более 60 метров, а внутренний диаметр тоннеля — 6,8 метров. В Центральном телевидении заявили, что проект уникальный, а строительство было сложным. Этот участок строился с 2020 года. К концу года завершилось бурение тоннеля. Началась прокладка газопровода. «Сила Сибири» — это газопровод по доставке ресурса из России в Китай. Его протяженность — более трех тысяч километров. Первые поставки начались по нему еще в 2019 году. В 2023 году президент России Владимир Путин сообщил о согласовании с Китаем практически всех параметров договора по газопроводу «Сила Сибири 2».