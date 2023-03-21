Путин сообщил о согласовании параметров по «Силе Сибири»

Владимир Путин сообщил о согласовании с КНР почти всех параметров по «Силе Сибири»
новость из сюжетаВизит Си Цзиньпина в Россию
Президент России Владимир Путин сообщил о согласовании с Китаем практически всех параметров договора по газопроводу «Сила Сибири 2». Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
«Россия и Китай согласовали практически все параметры соглашения по газопроводу „Сила Сибири 2“», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер добавил, что РФ поставит Китаю порядка 98 миллиардов кубометров газа и 100 тонн СПГ к 2030 году.
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