Путин сообщил о согласовании параметров по «Силе Сибири» 21 марта 2023 в 19:28 Размер текста - 17 + Владимир Путин сообщил о согласовании с КНР почти всех параметров по «Силе Сибири» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Президент России Владимир Путин сообщил о согласовании с Китаем практически всех параметров договора по газопроводу «Сила Сибири 2». Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. «Россия и Китай согласовали практически все параметры соглашения по газопроводу „Сила Сибири 2“», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер добавил, что РФ поставит Китаю порядка 98 миллиардов кубометров газа и 100 тонн СПГ к 2030 году. Президент России Владимир Путин сообщил о согласовании с Китаем практически всех параметров договора по газопроводу «Сила Сибири 2». Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. «Россия и Китай согласовали практически все параметры соглашения по газопроводу „Сила Сибири 2“», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер добавил, что РФ поставит Китаю порядка 98 миллиардов кубометров газа и 100 тонн СПГ к 2030 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям