Путин сообщил о согласовании параметров по «Силе Сибири»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, си цзиньпин, путин владимир, stock
Владимир Путин сообщил о согласовании с КНР почти всех параметров по «Силе Сибири» Фото:
новость из сюжета
Визит Си Цзиньпина в Россию

Президент России Владимир Путин сообщил о согласовании с Китаем практически всех параметров договора по газопроводу «Сила Сибири 2». Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Россия и Китай согласовали практически все параметры соглашения по газопроводу „Сила Сибири 2“», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер добавил, что РФ поставит Китаю порядка 98 миллиардов кубометров газа и 100 тонн СПГ к 2030 году.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Президент России Владимир Путин сообщил о согласовании с Китаем практически всех параметров договора по газопроводу «Сила Сибири 2». Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. «Россия и Китай согласовали практически все параметры соглашения по газопроводу „Сила Сибири 2“», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер добавил, что РФ поставит Китаю порядка 98 миллиардов кубометров газа и 100 тонн СПГ к 2030 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...