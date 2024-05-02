В горно-таежной местности рядом с городом Златоуст Челябинской области с вечера 2 мая ищут 84-летнего мужчину, который ушел в лес на поиски вырвавшегося табуна лошадей. Пока дедушка не найден, ночь он провел в лесу, сообщает Поисково-спасательная служба (ПСС) региона.
«Спасатели Златоустовского отряда ведут поиск пожилого мужчины, заблудившегося в районе между поселком Плотинка и селом Веселовка. Безопасно провести ночь в лесу пенсионер смог благодаря разведенному костру», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ПСС отметили, что о потерявшемся пенсионере сообщил спасателям родственник, который вечером 2 мая не дождался его возвращения. Мужчина ушел на поиски табуна лошадей, который вырвался из загона, и не смог найти обратную дорогу. В девятом часу вечера на его поиски выдвинулись спасатели, которые прочесали дороги на квадроциклах, а болота обошли пешком.
«В районе ЧП спасателям оказали содействие местные жители. Добровольцы присоединились к поиску заблудившегося мужчины, в темноте ночной тайги подавая сигналы выстрелами из ружей и залпами из ракетниц. Мужчина оставался на связи, но выстрелов и вспышек ракетниц не видел», — добавляют в пресс-службе ведомства.
К утру район поисков был расширен. Сейчас спасатели вместе с добровольцами полностью охватили хребет и другие склоны горы Большой Урал.
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