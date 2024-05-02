В горах Златоуста ищут дедушку, который провел ночь в лесу. Фото

03 мая 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Ночью дедушка развел костер, но сигналов и ракетниц не видел Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В горно-таежной местности рядом с городом Златоуст Челябинской области с вечера 2 мая ищут 84-летнего мужчину, который ушел в лес на поиски вырвавшегося табуна лошадей. Пока дедушка не найден, ночь он провел в лесу, сообщает Поисково-спасательная служба (ПСС) региона. «Спасатели Златоустовского отряда ведут поиск пожилого мужчины, заблудившегося в районе между поселком Плотинка и селом Веселовка. Безопасно провести ночь в лесу пенсионер смог благодаря разведенному костру», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ПСС отметили, что о потерявшемся пенсионере сообщил спасателям родственник, который вечером 2 мая не дождался его возвращения. Мужчина ушел на поиски табуна лошадей, который вырвался из загона, и не смог найти обратную дорогу. В девятом часу вечера на его поиски выдвинулись спасатели, которые прочесали дороги на квадроциклах, а болота обошли пешком. «В районе ЧП спасателям оказали содействие местные жители. Добровольцы присоединились к поиску заблудившегося мужчины, в темноте ночной тайги подавая сигналы выстрелами из ружей и залпами из ракетниц. Мужчина оставался на связи, но выстрелов и вспышек ракетниц не видел», — добавляют в пресс-службе ведомства. К утру район поисков был расширен. Сейчас спасатели вместе с добровольцами полностью охватили хребет и другие склоны горы Большой Урал. Спасатели прочесывают местность на квадроциклах паблик «Поисково-спасательная служба Челябинской области», vk.com Утром район поисков мужчины был расширен паблик «Поисково-спасательная служба Челябинской области», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В горно-таежной местности рядом с городом Златоуст Челябинской области с вечера 2 мая ищут 84-летнего мужчину, который ушел в лес на поиски вырвавшегося табуна лошадей. Пока дедушка не найден, ночь он провел в лесу, сообщает Поисково-спасательная служба (ПСС) региона. «Спасатели Златоустовского отряда ведут поиск пожилого мужчины, заблудившегося в районе между поселком Плотинка и селом Веселовка. Безопасно провести ночь в лесу пенсионер смог благодаря разведенному костру», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ПСС отметили, что о потерявшемся пенсионере сообщил спасателям родственник, который вечером 2 мая не дождался его возвращения. Мужчина ушел на поиски табуна лошадей, который вырвался из загона, и не смог найти обратную дорогу. В девятом часу вечера на его поиски выдвинулись спасатели, которые прочесали дороги на квадроциклах, а болота обошли пешком. «В районе ЧП спасателям оказали содействие местные жители. Добровольцы присоединились к поиску заблудившегося мужчины, в темноте ночной тайги подавая сигналы выстрелами из ружей и залпами из ракетниц. Мужчина оставался на связи, но выстрелов и вспышек ракетниц не видел», — добавляют в пресс-службе ведомства. К утру район поисков был расширен. Сейчас спасатели вместе с добровольцами полностью охватили хребет и другие склоны горы Большой Урал.