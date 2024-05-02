02 мая 2024

В горах Златоуста ищут дедушку, который провел ночь в лесу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, таганай, природа, пейзаж, горы
Ночью дедушка развел костер, но сигналов и ракетниц не видел Фото:

В горно-таежной местности рядом с городом Златоуст Челябинской области с вечера 2 мая ищут 84-летнего мужчину, который ушел в лес на поиски вырвавшегося табуна лошадей. Пока дедушка не найден, ночь он провел в лесу, сообщает Поисково-спасательная служба (ПСС) региона.

«Спасатели Златоустовского отряда ведут поиск пожилого мужчины, заблудившегося в районе между поселком Плотинка и селом Веселовка. Безопасно провести ночь в лесу пенсионер смог благодаря разведенному костру», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ПСС отметили, что о потерявшемся пенсионере сообщил спасателям родственник, который вечером 2 мая не дождался его возвращения. Мужчина ушел на поиски табуна лошадей, который вырвался из загона, и не смог найти обратную дорогу. В девятом часу вечера на его поиски выдвинулись спасатели, которые прочесали дороги на квадроциклах, а болота обошли пешком.

«В районе ЧП спасателям оказали содействие местные жители. Добровольцы присоединились к поиску заблудившегося мужчины, в темноте ночной тайги подавая сигналы выстрелами из ружей и залпами из ракетниц. Мужчина оставался на связи, но выстрелов и вспышек ракетниц не видел», — добавляют в пресс-службе ведомства.

К утру район поисков был расширен. Сейчас спасатели вместе с добровольцами полностью охватили хребет и другие склоны горы Большой Урал.

Спасатели прочесывают местность на квадроциклах
Спасатели прочесывают местность на квадроциклах
Утром район поисков мужчины был расширен
Утром район поисков мужчины был расширен

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В горно-таежной местности рядом с городом Златоуст Челябинской области с вечера 2 мая ищут 84-летнего мужчину, который ушел в лес на поиски вырвавшегося табуна лошадей. Пока дедушка не найден, ночь он провел в лесу, сообщает Поисково-спасательная служба (ПСС) региона. «Спасатели Златоустовского отряда ведут поиск пожилого мужчины, заблудившегося в районе между поселком Плотинка и селом Веселовка. Безопасно провести ночь в лесу пенсионер смог благодаря разведенному костру», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ПСС отметили, что о потерявшемся пенсионере сообщил спасателям родственник, который вечером 2 мая не дождался его возвращения. Мужчина ушел на поиски табуна лошадей, который вырвался из загона, и не смог найти обратную дорогу. В девятом часу вечера на его поиски выдвинулись спасатели, которые прочесали дороги на квадроциклах, а болота обошли пешком. «В районе ЧП спасателям оказали содействие местные жители. Добровольцы присоединились к поиску заблудившегося мужчины, в темноте ночной тайги подавая сигналы выстрелами из ружей и залпами из ракетниц. Мужчина оставался на связи, но выстрелов и вспышек ракетниц не видел», — добавляют в пресс-службе ведомства. К утру район поисков был расширен. Сейчас спасатели вместе с добровольцами полностью охватили хребет и другие склоны горы Большой Урал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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