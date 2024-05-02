По делу задержанного свердловского замминистра прошли обыски в Барнауле

03 мая 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Под стражей находятся замминистра Андрей Кислицын и бывший депутат заксо Павел Мякишев Фото: Илья Московец © URA.RU По уголовному делу, в котором фигурируют свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын и его однокурсник, бывший депутат заксобрания (работал там в 2016—2021 годах) Павел Мякишев, предположительно, прошли обыски в офисе барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в муниципалитеты). На это указывает комментарий директора предприятия Сергея Синюкова URA.RU. «На [минувших] выходных к нам в офис приезжали сотрудники [правоохранительных органов]. Они проводили обыски. Конкретно в моем кабинете ничего не взяли, там брать-то и нечего», — рассказал Синюков. По данным агентства, работали силовики и в офисе бизнесмена Евгения Шнитова, владельца товарного знака Barled. Синюков рассказал, что Шнитов работал с Мякишевым. Подробности дел он не знает, а с бывшим депутатом лично не знаком. Где сейчас находится Шнитов, неизвестно. В последний раз коллеги видели его на рабочем месте еще в апреле. В судах Барнаула корреспонденту сообщили, что материалы для избрания Шнитову меры пресечения не поступали. Контактов Шнитова в распоряжении агентства не оказалось, редакция готова предоставить ему возможность высказаться. В пресс-службу СКР по Алтайскому краю отправлен запрос, ответ будет опубликован, как только поступит. Мякишева задержали ночью 28 апреля, днем суд отправил его в СИЗО. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), который якобы действовал в интересах Barled, рассказал URA.RU его адвокат Ростом Мархулия. «Сумма взятки — небольшая: 700 тысяч рублей (ранее в медиа звучала другая сумма — два млн рублей, прим. ред.). Но это лишь версия силовиков, что он якобы намеревался их передать кому-то. Такого не было», — добавил защитник. Он подал апелляционную жалобу в Свердловский облсуд. О задержании Кислицына стало известно днем 1 мая. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ленинский районный суд отправил его под стражу до 26 июня. Защитники чиновника собираются обжаловать это решение. Свердловские силовые структуры не комментируют тему. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По уголовному делу, в котором фигурируют свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын и его однокурсник, бывший депутат заксобрания (работал там в 2016—2021 годах) Павел Мякишев, предположительно, прошли обыски в офисе барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в муниципалитеты). На это указывает комментарий директора предприятия Сергея Синюкова URA.RU. «На [минувших] выходных к нам в офис приезжали сотрудники [правоохранительных органов]. Они проводили обыски. Конкретно в моем кабинете ничего не взяли, там брать-то и нечего», — рассказал Синюков. По данным агентства, работали силовики и в офисе бизнесмена Евгения Шнитова, владельца товарного знака Barled. Синюков рассказал, что Шнитов работал с Мякишевым. Подробности дел он не знает, а с бывшим депутатом лично не знаком. Где сейчас находится Шнитов, неизвестно. В последний раз коллеги видели его на рабочем месте еще в апреле. В судах Барнаула корреспонденту сообщили, что материалы для избрания Шнитову меры пресечения не поступали. Контактов Шнитова в распоряжении агентства не оказалось, редакция готова предоставить ему возможность высказаться. В пресс-службу СКР по Алтайскому краю отправлен запрос, ответ будет опубликован, как только поступит. Мякишева задержали ночью 28 апреля, днем суд отправил его в СИЗО. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), который якобы действовал в интересах Barled, рассказал URA.RU его адвокат Ростом Мархулия. «Сумма взятки — небольшая: 700 тысяч рублей (ранее в медиа звучала другая сумма — два млн рублей, прим. ред.). Но это лишь версия силовиков, что он якобы намеревался их передать кому-то. Такого не было», — добавил защитник. Он подал апелляционную жалобу в Свердловский облсуд. О задержании Кислицына стало известно днем 1 мая. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ленинский районный суд отправил его под стражу до 26 июня. Защитники чиновника собираются обжаловать это решение. Свердловские силовые структуры не комментируют тему.