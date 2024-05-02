02 мая 2024

В ХМАО мужчина получил 14 лет колонии за жестокое убийство приятеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония, тюрьма
Югорчанин получил 14,6 лет колонии строгого режима за убийство друга Фото:

Житель Югорска приговорен к 14,6 года колонии строгого режима за жестокое убийство приятеля. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Югорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили агентству в надзорном ведомстве.

В ноябре 2023 года подсудимый распивал алкоголь со своим товарищем. Между ними произошла ссора, во время которой югорчанин жестоко избил приятеля, а после задушил. Потерпевший скончался на месте. С учетом позиции гособвинителя суд назначил мужчине 14,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО забил до смерти друга доской. Обвиняемый задержан, ему изберут меру пресечения.

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Житель Югорска приговорен к 14,6 года колонии строгого режима за жестокое убийство приятеля. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Югорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили агентству в надзорном ведомстве. В ноябре 2023 года подсудимый распивал алкоголь со своим товарищем. Между ними произошла ссора, во время которой югорчанин жестоко избил приятеля, а после задушил. Потерпевший скончался на месте. С учетом позиции гособвинителя суд назначил мужчине 14,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО забил до смерти друга доской. Обвиняемый задержан, ему изберут меру пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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