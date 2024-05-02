В ХМАО мужчина получил 14 лет колонии за жестокое убийство приятеля

03 мая 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Югорчанин получил 14,6 лет колонии строгого режима за убийство друга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Югорска приговорен к 14,6 года колонии строгого режима за жестокое убийство приятеля. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Югорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили агентству в надзорном ведомстве. В ноябре 2023 года подсудимый распивал алкоголь со своим товарищем. Между ними произошла ссора, во время которой югорчанин жестоко избил приятеля, а после задушил. Потерпевший скончался на месте. С учетом позиции гособвинителя суд назначил мужчине 14,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО забил до смерти друга доской. Обвиняемый задержан, ему изберут меру пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Югорска приговорен к 14,6 года колонии строгого режима за жестокое убийство приятеля. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Югорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили агентству в надзорном ведомстве. В ноябре 2023 года подсудимый распивал алкоголь со своим товарищем. Между ними произошла ссора, во время которой югорчанин жестоко избил приятеля, а после задушил. Потерпевший скончался на месте. С учетом позиции гособвинителя суд назначил мужчине 14,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО забил до смерти друга доской. Обвиняемый задержан, ему изберут меру пресечения.