В ХМАО мужчина получил 14 лет колонии за жестокое убийство приятеля

Житель Югорска приговорен к 14,6 года колонии строгого режима за жестокое убийство приятеля. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.
«Югорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили агентству в надзорном ведомстве.
В ноябре 2023 года подсудимый распивал алкоголь со своим товарищем. Между ними произошла ссора, во время которой югорчанин жестоко избил приятеля, а после задушил. Потерпевший скончался на месте. С учетом позиции гособвинителя суд назначил мужчине 14,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО забил до смерти друга доской. Обвиняемый задержан, ему изберут меру пресечения.
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