Житель ХМАО забил до смерти друга доской

Жителя Сургутского района обвиняют в убийстве своего собутыльника. Следователи считают, что во время ссоры сургутянин забил до смерти своего товарища деревянным бруском.
«Между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему более 15 ударов деревянным бруском и руками по различным частям тела и голове, чем причинил тяжкий вред здоровью», — говорится в telegram-канале окружного управления Следкома. В результате потерпевший скончался.
Следователи устанавливают все детали происшествия. Сам обвиняемый задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения для него.
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