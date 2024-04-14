14 апреля 2024

Житель ХМАО забил до смерти друга доской

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Следователи считают, что убийство произошло во время пьяной ссоры Фото:

Жителя Сургутского района обвиняют в убийстве своего собутыльника. Следователи считают, что во время ссоры сургутянин забил до смерти своего товарища деревянным бруском.

«Между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему более 15 ударов деревянным бруском и руками по различным частям тела и голове, чем причинил тяжкий вред здоровью», — говорится в telegram-канале окружного управления Следкома. В результате потерпевший скончался.

Следователи устанавливают все детали происшествия. Сам обвиняемый задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения для него.

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Жителя Сургутского района обвиняют в убийстве своего собутыльника. Следователи считают, что во время ссоры сургутянин забил до смерти своего товарища деревянным бруском. «Между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему более 15 ударов деревянным бруском и руками по различным частям тела и голове, чем причинил тяжкий вред здоровью», — говорится в telegram-канале окружного управления Следкома. В результате потерпевший скончался. Следователи устанавливают все детали происшествия. Сам обвиняемый задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения для него.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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