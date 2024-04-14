Житель ХМАО забил до смерти друга доской

15 апреля 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Следователи считают, что убийство произошло во время пьяной ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Сургутского района обвиняют в убийстве своего собутыльника. Следователи считают, что во время ссоры сургутянин забил до смерти своего товарища деревянным бруском. «Между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему более 15 ударов деревянным бруском и руками по различным частям тела и голове, чем причинил тяжкий вред здоровью», — говорится в telegram-канале окружного управления Следкома. В результате потерпевший скончался. Следователи устанавливают все детали происшествия. Сам обвиняемый задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения для него. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Сургутского района обвиняют в убийстве своего собутыльника. Следователи считают, что во время ссоры сургутянин забил до смерти своего товарища деревянным бруском. «Между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему более 15 ударов деревянным бруском и руками по различным частям тела и голове, чем причинил тяжкий вред здоровью», — говорится в telegram-канале окружного управления Следкома. В результате потерпевший скончался. Следователи устанавливают все детали происшествия. Сам обвиняемый задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения для него.