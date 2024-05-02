7 мая пройдет генеральная репетиция построения войск Челябинского гарнизона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 7 мая, для генеральной репетиции Торжественного построения войск Челябинского гарнизона будет перекрыто движение в центре. Ограничения продлятся с 15:00 до 19:00 часов, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

«7 мая в связи с генеральной репетицией Торжественного построения войск Челябинского гарнизона будет перекрыто движение. Ограничения продлятся с 15:00 до 19:00 часов», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ГИБДД утонили, что перекрытие затронет несколько улиц:

пр. Ленина от ул. Красной до ул. Свободы;

ул. Воровского от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса;

ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского. 7 мая в центре Челябинска движение будет перекрыто с 15:00 до 19:00 паблик в соцсети «ВКонтакте» Госавтоинспекция города Челябинска Фото: