7 мая пройдет генеральная репетиция построения войск Челябинского гарнизона
В Челябинске 7 мая, для генеральной репетиции Торжественного построения войск Челябинского гарнизона будет перекрыто движение в центре. Ограничения продлятся с 15:00 до 19:00 часов, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
«7 мая в связи с генеральной репетицией Торжественного построения войск Челябинского гарнизона будет перекрыто движение. Ограничения продлятся с 15:00 до 19:00 часов», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе ГИБДД утонили, что перекрытие затронет несколько улиц:
- пр. Ленина от ул. Красной до ул. Свободы;
- ул. Воровского от ул. Тимирязева до пр. Ленина;
- ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса;
- ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского. 7 мая в центре Челябинска движение будет перекрыто с 15:00 до 19:00
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