02 мая 2024

В Челябинске 7 мая перекроют движение из-за репетиции построения войск гарнизона. Карта

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, строй, солдат
7 мая пройдет генеральная репетиция построения войск Челябинского гарнизона Фото:

В Челябинске 7 мая, для генеральной репетиции Торжественного построения войск Челябинского гарнизона будет перекрыто движение в центре. Ограничения продлятся с 15:00 до 19:00 часов, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

«7 мая в связи с генеральной репетицией Торжественного построения войск Челябинского гарнизона будет перекрыто движение. Ограничения продлятся с 15:00 до 19:00 часов», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ГИБДД утонили, что перекрытие затронет несколько улиц:

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В Челябинске 7 мая, для генеральной репетиции Торжественного построения войск Челябинского гарнизона будет перекрыто движение в центре. Ограничения продлятся с 15:00 до 19:00 часов, сообщили в пресс-службе ГИБДД. «7 мая в связи с генеральной репетицией Торжественного построения войск Челябинского гарнизона будет перекрыто движение. Ограничения продлятся с 15:00 до 19:00 часов», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе ГИБДД утонили, что перекрытие затронет несколько улиц:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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