Челябинские кондитеры определились с трендами на куличи к Пасхе

Большинство челябинских кондитеров отказалось от классического декора куличей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинске кондитеры определились с ценами и главными трендами на куличи в 2024 году. Рестораны отказались от классических посыпок и выбирают в качестве украшений шоколад, бисквитный мох и пряники. Где купить куличи с шоколадными гнездами, шапками из зефирных цветов и росписью — в обзоре URA.RU.

Авторские куличи в Челябинске

Большинство пекарей заменили классическую посыпку и цукаты на объемные украшения из шоколада. Кондитер Ангелина Никонова выставила цену в 950 и тысячу рублей в зависимости от размера. Среди предложений — сливочные куличи, украшенные шоколадными гнездом и яйцами, зеленью, а также пряничным зайцем.

Пекарня Dryznak предлагает к покупке шоколадно-ореховые куличи с шапкой из меренги за 1 200 рублей. В качестве украшений выбраны бисквитный мох и шоколадные яйца.

В заведении Bistro Y шапку сделали из фисташкового зефира и украсили мхом с дробленой фисташкой. Там за кулич просят 1750 рублей. В дополнение предлагают пасху в виде яиц в сусальном золоте за 550 рублей.

Кондитер Аэлита Ярковая творожную выпечку дополнила ветками вербы и цветами из зефира. Женщина установила стоимость в 600 — тысячу рублей в зависимости от дизайна.

У кондитера Анастасии Илькиной за кулич придется выложить от тысячи до 1450 рублей. Украшения челябинка делает только из зефира, а на выбор предлагает ромашки, цветы яблони и ягоды.

В кондитерской TesTo куличи выставили за 350-650 рублей. В качестве декора можно выбрать зефирные цветы, шоколадные гнезда с яйцами и пряники. За плату в 70 рублей к куличам предлагают пряничные заячьи уши.

Кондитерская Anna74cake предлагает куличи с ручной росписью за 350-550 рублей. На глазури изображают вербу и подснежники, а в качестве начинки используют ваниль, грецкий орех или чернослив.

Доставка Probrunch кроме куличей выставила на продажу пасхальные кексы. Стоимость установили в 2 790 рублей, а в дизайне используют сухоцветы, дробленые орехи и шоколадные яйца.

Пасхальные наборы из куличей

Бокс из творожных и лимонных мини-куличей с обожженной меренгой предлагает пекарня CakeBerry. Там стоимость за набор из шести штук установили в 1320 рублей.

Кондитерская TesTo обозначила цену в 1200 рублей за набор из четырех штук и 1800 рублей — из шести. В основу включили ванильный и морковный бисквиты с орехами, а украсили шапками из зефирных цветов и шоколадных гнезд.

Доставка Probrunch включила в меню ассорти-бокс за 2390 рублей. В одной коробке уместили шоколадный и классический кулич, а также выпечку, покрытую клубничным кремом и пряниками.