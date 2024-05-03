Челябинцам предлагают купить куличи на святой воде

Челябинские кондитеры запустили в продажу куличи на святой воде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинские кондитеры стали добавлять в пасхальные куличи святую воду. Как сообщили URA.RU представители бизнеса, ингредиент берут в местных храмах.

«Выставили на продажу куличи с добавлением святой воды. Набираем в храме, а после там же освящаем выпечку», — сообщил URA.RU один из кондитеров. Такой вариант выпечки подходит для малых пекарен с небольшим потоком клиентов.

Ранее URA.RU рассказывало, что кондитерские начали освящать цеха и продукты, где планируют выпекать пасхальные куличи. При этом «индекс пасхального кулича» в 2024 году вырос на 39,9%. Стоимость домашней выпечки составила 294 рубля, а минимальные цены в сетевых магазинах — 24,9 рубля.