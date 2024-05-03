03 мая 2024

Челябинцам предлагают купить куличи на святой воде

© Служба новостей «URA.RU»
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Изготовление пасхальных панеттоне. Екатеринбург, пасха, сладкий пирог, кулич пасхальный, панеттоне
Челябинские кондитеры запустили в продажу куличи на святой воде Фото:

Челябинские кондитеры стали добавлять в пасхальные куличи святую воду. Как сообщили URA.RU представители бизнеса, ингредиент берут в местных храмах.

«Выставили на продажу куличи с добавлением святой воды. Набираем в храме, а после там же освящаем выпечку», — сообщил URA.RU один из кондитеров. Такой вариант выпечки подходит для малых пекарен с небольшим потоком клиентов.

Ранее URA.RU рассказывало, что кондитерские начали освящать цеха и продукты, где планируют выпекать пасхальные куличи. При этом «индекс пасхального кулича» в 2024 году вырос на 39,9%. Стоимость домашней выпечки составила 294 рубля, а минимальные цены в сетевых магазинах — 24,9 рубля.

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Челябинские кондитеры стали добавлять в пасхальные куличи святую воду. Как сообщили URA.RU представители бизнеса, ингредиент берут в местных храмах. «Выставили на продажу куличи с добавлением святой воды. Набираем в храме, а после там же освящаем выпечку», — сообщил URA.RU один из кондитеров. Такой вариант выпечки подходит для малых пекарен с небольшим потоком клиентов. Ранее URA.RU рассказывало, что кондитерские начали освящать цеха и продукты, где планируют выпекать пасхальные куличи. При этом «индекс пасхального кулича» в 2024 году вырос на 39,9%. Стоимость домашней выпечки составила 294 рубля, а минимальные цены в сетевых магазинах — 24,9 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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