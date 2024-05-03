03 мая 2024
02 мая 2024

Глава Салехарда раскрыл, как в городе пройдет празднование Дня Победы. Скрин

В Салехарде на День Победы пройдет парад, праздничный концерт и памятная акция
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, венок, день победы, вечный огонь
Празднование 9 мая завершится памятной акцией с зажжением свечей Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 9 мая утром на проспекте Молодежи и в парке Победы пройдет «Победный марш», а затем ямальцев ждет праздничный концерт, полевая кухня и памятная акция с зажжением свечей. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в соцсети.

«» Победный марш!« — 9 мая в 10:00, на проспекте Молодежи и в парке Победы. У „Геолога“ состоится большой праздничный концерт, будет работать полевая кухня. Завершим День Победы памятной акцией с зажжением свечей», — поделился планами Титовский в своем telegram-канале.

Сегодня в городе прошла большая репетиция праздничного парада. В этом году в нем впервые примут участие волонтеры Победы и участники российского движения детей и молодежи.

В Салехарде к празднику Победы обновляется парк военной техники. Из Московской области доставлен танк Т-90, а позднее был доставлен вертолет Ми-24. Установкой техники занимается компания «ПроектСтройСервис».

План праздничных мероприятий в День Победы в Салехарде
План праздничных мероприятий в День Победы в Салехарде
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) 9 мая утром на проспекте Молодежи и в парке Победы пройдет «Победный марш», а затем ямальцев ждет праздничный концерт, полевая кухня и памятная акция с зажжением свечей. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в соцсети. «» Победный марш!« — 9 мая в 10:00, на проспекте Молодежи и в парке Победы. У „Геолога“ состоится большой праздничный концерт, будет работать полевая кухня. Завершим День Победы памятной акцией с зажжением свечей», — поделился планами Титовский в своем telegram-канале. Сегодня в городе прошла большая репетиция праздничного парада. В этом году в нем впервые примут участие волонтеры Победы и участники российского движения детей и молодежи. В Салехарде к празднику Победы обновляется парк военной техники. Из Московской области доставлен танк Т-90, а позднее был доставлен вертолет Ми-24. Установкой техники занимается компания «ПроектСтройСервис».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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