Парк военной техники в Салехарде к Дню Победы пополнится новыми экземплярами

28 апреля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

В Салехард прибыл танк Т-90, ожидается еще вертолет Ми-24 Фото: Владимир Андреев © URA.RU К Дню Победы в Салехард (ЯНАО) приедут новые экземпляры для коллекции военной техники. Сегодня из Московской области уже доставили и установили в парке Победы танк Т-90, ожидается еще вертолет Ми-24, рассказал мэр города Алексей Титовский. «Ко Дню Победы дополняем парк военной техники. Сегодня из Московской области доставили танк Т-90. Модель уже установили в парке Победы… На днях в Салехард будет доставлен вертолет Ми-24», — написал Титовский в своем telegram-канале. Установкой техники занималась компания «ПроектСтройСервис». К юбилею Великой Отечественной войны весь парк Победы будет отремонтирован. Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию парка Победы 113 миллионов рублей. Подрядчик будет определен в ходе торгов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К Дню Победы в Салехард (ЯНАО) приедут новые экземпляры для коллекции военной техники. Сегодня из Московской области уже доставили и установили в парке Победы танк Т-90, ожидается еще вертолет Ми-24, рассказал мэр города Алексей Титовский. «Ко Дню Победы дополняем парк военной техники. Сегодня из Московской области доставили танк Т-90. Модель уже установили в парке Победы… На днях в Салехард будет доставлен вертолет Ми-24», — написал Титовский в своем telegram-канале. Установкой техники занималась компания «ПроектСтройСервис». К юбилею Великой Отечественной войны весь парк Победы будет отремонтирован. Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию парка Победы 113 миллионов рублей. Подрядчик будет определен в ходе торгов.