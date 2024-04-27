27 апреля 2024

Парк военной техники в Салехарде к Дню Победы пополнится новыми экземплярами

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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
В Салехард прибыл танк Т-90, ожидается еще вертолет Ми-24 Фото:

К Дню Победы в Салехард (ЯНАО) приедут новые экземпляры для коллекции военной техники. Сегодня из Московской области уже доставили и установили в парке Победы танк Т-90, ожидается еще вертолет Ми-24, рассказал мэр города Алексей Титовский.

«Ко Дню Победы дополняем парк военной техники. Сегодня из Московской области доставили танк Т-90. Модель уже установили в парке Победы… На днях в Салехард будет доставлен вертолет Ми-24», — написал Титовский в своем telegram-канале.

Установкой техники занималась компания «ПроектСтройСервис». К юбилею Великой Отечественной войны весь парк Победы будет отремонтирован.

Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию парка Победы 113 миллионов рублей. Подрядчик будет определен в ходе торгов.

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К Дню Победы в Салехард (ЯНАО) приедут новые экземпляры для коллекции военной техники. Сегодня из Московской области уже доставили и установили в парке Победы танк Т-90, ожидается еще вертолет Ми-24, рассказал мэр города Алексей Титовский. «Ко Дню Победы дополняем парк военной техники. Сегодня из Московской области доставили танк Т-90. Модель уже установили в парке Победы… На днях в Салехард будет доставлен вертолет Ми-24», — написал Титовский в своем telegram-канале. Установкой техники занималась компания «ПроектСтройСервис». К юбилею Великой Отечественной войны весь парк Победы будет отремонтирован. Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию парка Победы 113 миллионов рублей. Подрядчик будет определен в ходе торгов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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