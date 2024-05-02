Вертолет Ми-24 доставили в Салехард для установки в парке Победы. Видео

03 мая 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Боевую машину установят в парке Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вертолет МИ-24, прозванный в народе «крокодилом», доставили в Салехард, сообщает telegram-канал «Ямал 89». Боевую машину установят на пантеоне в городском парке Победы. Туда уже привезли танк Т-90. Источник опубликовал видео транспортировки легендарного вертолета. «„Двадцать четверка“ в Салехарде. Боевую машину установят в парке Победы», — комментирует источник опубликованный видеоролик. Вертолет пополнит парк боевой техники в парке Победы столицы ЯНАО. Сюда уже привезли танк Т-90. В парке идет реконструкция, которая закончится к осени. Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию Парка Победы 113 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолет МИ-24, прозванный в народе «крокодилом», доставили в Салехард, сообщает telegram-канал «Ямал 89». Боевую машину установят на пантеоне в городском парке Победы. Туда уже привезли танк Т-90. Источник опубликовал видео транспортировки легендарного вертолета. «„Двадцать четверка“ в Салехарде. Боевую машину установят в парке Победы», — комментирует источник опубликованный видеоролик. Вертолет пополнит парк боевой техники в парке Победы столицы ЯНАО. Сюда уже привезли танк Т-90. В парке идет реконструкция, которая закончится к осени. Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию Парка Победы 113 миллионов рублей.