Вертолет МИ-24, прозванный в народе «крокодилом», доставили в Салехард, сообщает telegram-канал «Ямал 89». Боевую машину установят на пантеоне в городском парке Победы. Туда уже привезли танк Т-90. Источник опубликовал видео транспортировки легендарного вертолета.
«„Двадцать четверка“ в Салехарде. Боевую машину установят в парке Победы», — комментирует источник опубликованный видеоролик. Вертолет пополнит парк боевой техники в парке Победы столицы ЯНАО. Сюда уже привезли танк Т-90. В парке идет реконструкция, которая закончится к осени. Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию Парка Победы 113 миллионов рублей.
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Вертолет МИ-24, прозванный в народе «крокодилом», доставили в Салехард, сообщает telegram-канал «Ямал 89». Боевую машину установят на пантеоне в городском парке Победы. Туда уже привезли танк Т-90. Источник опубликовал видео транспортировки легендарного вертолета. «„Двадцать четверка“ в Салехарде. Боевую машину установят в парке Победы», — комментирует источник опубликованный видеоролик. Вертолет пополнит парк боевой техники в парке Победы столицы ЯНАО. Сюда уже привезли танк Т-90. В парке идет реконструкция, которая закончится к осени. Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию Парка Победы 113 миллионов рублей.