02 мая 2024

Вертолет Ми-24 доставили в Салехард для установки в парке Победы. Видео

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Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, ми-24, военная авиация, военный вертолет, ударный вертолет
Боевую машину установят в парке Победы Фото:

Вертолет МИ-24, прозванный в народе «крокодилом», доставили в Салехард, сообщает telegram-канал «Ямал 89». Боевую машину установят на пантеоне в городском парке Победы. Туда уже привезли танк Т-90. Источник опубликовал видео транспортировки легендарного вертолета.

«„Двадцать четверка“ в Салехарде. Боевую машину установят в парке Победы», — комментирует источник опубликованный видеоролик. Вертолет пополнит парк боевой техники в парке Победы столицы ЯНАО. Сюда уже привезли танк Т-90. В парке идет реконструкция, которая закончится к осени. Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию Парка Победы 113 миллионов рублей.

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Вертолет МИ-24, прозванный в народе «крокодилом», доставили в Салехард, сообщает telegram-канал «Ямал 89». Боевую машину установят на пантеоне в городском парке Победы. Туда уже привезли танк Т-90. Источник опубликовал видео транспортировки легендарного вертолета. «„Двадцать четверка“ в Салехарде. Боевую машину установят в парке Победы», — комментирует источник опубликованный видеоролик. Вертолет пополнит парк боевой техники в парке Победы столицы ЯНАО. Сюда уже привезли танк Т-90. В парке идет реконструкция, которая закончится к осени. Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию Парка Победы 113 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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