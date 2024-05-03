Курганский эпидемиолог раскрыла, чем опасна вода в колодцах после паводка. Видео

Курганский эпидемиолог Сагайдак: после паводка колодцы нуждаются в дезинфекции

04 мая 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

Воду из колодцев после наводнения нельзя использовать без проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области После наводнения важно провести дезинфекцию колодцев, поскольку вода может содержать опасные бактерии, вызывающие кишечные инфекции. Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области Оксана Сагайдак. Видео с ее рекомендациями опубликовано на странице областного Центра управления регионом (ЦУР) в соцсети «ВКонтакте». «Воду после паводка из колодцев нельзя применять даже для уборки дома, не говоря уже про мытье овощей, фруктов или посуды. Также нельзя такой водой мыть предметы, которые контактируют с детьми. Нужно либо кипятить ее или покупать в бутылках», — подчеркнула Сагайдак. Когда паводок отступает необходимо провести дезинфекцию колодцев, взять воду на анализы. Только убедившись, что она безопасна, появится возможность использовать воду в бытовых целях, уточнила внештатный эпидемиолог. Ранее в курганских селах и деревнях, где вода отступила от домов, власти организовали дезинфекцию уличных туалетов и колодцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После наводнения важно провести дезинфекцию колодцев, поскольку вода может содержать опасные бактерии, вызывающие кишечные инфекции. Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области Оксана Сагайдак. Видео с ее рекомендациями опубликовано на странице областного Центра управления регионом (ЦУР) в соцсети «ВКонтакте». «Воду после паводка из колодцев нельзя применять даже для уборки дома, не говоря уже про мытье овощей, фруктов или посуды. Также нельзя такой водой мыть предметы, которые контактируют с детьми. Нужно либо кипятить ее или покупать в бутылках», — подчеркнула Сагайдак. Когда паводок отступает необходимо провести дезинфекцию колодцев, взять воду на анализы. Только убедившись, что она безопасна, появится возможность использовать воду в бытовых целях, уточнила внештатный эпидемиолог. Ранее в курганских селах и деревнях, где вода отступила от домов, власти организовали дезинфекцию уличных туалетов и колодцев.