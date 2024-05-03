03 мая 2024

Курганский эпидемиолог раскрыла, чем опасна вода в колодцах после паводка. Видео

Курганский эпидемиолог Сагайдак: после паводка колодцы нуждаются в дезинфекции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, половодье, дача, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, дом
Воду из колодцев после наводнения нельзя использовать без проверки Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

После наводнения важно провести дезинфекцию колодцев, поскольку вода может содержать опасные бактерии, вызывающие кишечные инфекции. Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области Оксана Сагайдак. Видео с ее рекомендациями опубликовано на странице областного Центра управления регионом (ЦУР) в соцсети «ВКонтакте».

«Воду после паводка из колодцев нельзя применять даже для уборки дома, не говоря уже про мытье овощей, фруктов или посуды. Также нельзя такой водой мыть предметы, которые контактируют с детьми. Нужно либо кипятить ее или покупать в бутылках», — подчеркнула Сагайдак.

Когда паводок отступает необходимо провести дезинфекцию колодцев, взять воду на анализы. Только убедившись, что она безопасна, появится возможность использовать воду в бытовых целях, уточнила внештатный эпидемиолог.

Ранее в курганских селах и деревнях, где вода отступила от домов, власти организовали дезинфекцию уличных туалетов и колодцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После наводнения важно провести дезинфекцию колодцев, поскольку вода может содержать опасные бактерии, вызывающие кишечные инфекции. Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области Оксана Сагайдак. Видео с ее рекомендациями опубликовано на странице областного Центра управления регионом (ЦУР) в соцсети «ВКонтакте». «Воду после паводка из колодцев нельзя применять даже для уборки дома, не говоря уже про мытье овощей, фруктов или посуды. Также нельзя такой водой мыть предметы, которые контактируют с детьми. Нужно либо кипятить ее или покупать в бутылках», — подчеркнула Сагайдак. Когда паводок отступает необходимо провести дезинфекцию колодцев, взять воду на анализы. Только убедившись, что она безопасна, появится возможность использовать воду в бытовых целях, уточнила внештатный эпидемиолог. Ранее в курганских селах и деревнях, где вода отступила от домов, власти организовали дезинфекцию уличных туалетов и колодцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...