25 апреля 2024

В Курганской области из-за паводка продезинфицировали сотни туалетов

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Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., туалет, деревня, село, дом, весна
После наводнения специалисты дезинфицируют уличные туалеты (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В курганских селах и деревнях, где вода отступила от домов, власти организовали дезинфекцию уличных туалетов и колодцев. Информация об этом опубликована на странице областного Центра управления регионом (ЦУР) в соцсети «ВКонтакте».

«В Курганской области после паводка продезинфицировано 306 выгребных ям, а также 47 индивидуальных колодцев и скважин. Запаса дезсредств в регионе хватает», — отметили представители ЦУР со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора.

Дезинфекцию туалетов и колодцев проводят работники ЖКХ под контролем специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области. Главам населенных пунктов направлены соответствующие рекомендации, отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС сумели откачать свыше 4000 кубических метров воды из подвалов трех многоквартирных и четырех частных жилых домов в Кургане. По данным ведомства, в регионе остаются подтопленными 2 112 жилых домов, 6 849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.

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В курганских селах и деревнях, где вода отступила от домов, власти организовали дезинфекцию уличных туалетов и колодцев. Информация об этом опубликована на странице областного Центра управления регионом (ЦУР) в соцсети «ВКонтакте». «В Курганской области после паводка продезинфицировано 306 выгребных ям, а также 47 индивидуальных колодцев и скважин. Запаса дезсредств в регионе хватает», — отметили представители ЦУР со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора. Дезинфекцию туалетов и колодцев проводят работники ЖКХ под контролем специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области. Главам населенных пунктов направлены соответствующие рекомендации, отметили в ведомстве. Сотрудники МЧС сумели откачать свыше 4000 кубических метров воды из подвалов трех многоквартирных и четырех частных жилых домов в Кургане. По данным ведомства, в регионе остаются подтопленными 2 112 жилых домов, 6 849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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