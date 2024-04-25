В Курганской области из-за паводка продезинфицировали сотни туалетов

26 апреля 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

После наводнения специалисты дезинфицируют уличные туалеты (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В курганских селах и деревнях, где вода отступила от домов, власти организовали дезинфекцию уличных туалетов и колодцев. Информация об этом опубликована на странице областного Центра управления регионом (ЦУР) в соцсети «ВКонтакте». «В Курганской области после паводка продезинфицировано 306 выгребных ям, а также 47 индивидуальных колодцев и скважин. Запаса дезсредств в регионе хватает», — отметили представители ЦУР со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора. Дезинфекцию туалетов и колодцев проводят работники ЖКХ под контролем специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области. Главам населенных пунктов направлены соответствующие рекомендации, отметили в ведомстве. Сотрудники МЧС сумели откачать свыше 4000 кубических метров воды из подвалов трех многоквартирных и четырех частных жилых домов в Кургане. По данным ведомства, в регионе остаются подтопленными 2 112 жилых домов, 6 849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В курганских селах и деревнях, где вода отступила от домов, власти организовали дезинфекцию уличных туалетов и колодцев. Информация об этом опубликована на странице областного Центра управления регионом (ЦУР) в соцсети «ВКонтакте». «В Курганской области после паводка продезинфицировано 306 выгребных ям, а также 47 индивидуальных колодцев и скважин. Запаса дезсредств в регионе хватает», — отметили представители ЦУР со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора. Дезинфекцию туалетов и колодцев проводят работники ЖКХ под контролем специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области. Главам населенных пунктов направлены соответствующие рекомендации, отметили в ведомстве. Сотрудники МЧС сумели откачать свыше 4000 кубических метров воды из подвалов трех многоквартирных и четырех частных жилых домов в Кургане. По данным ведомства, в регионе остаются подтопленными 2 112 жилых домов, 6 849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.