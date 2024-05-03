По делу о хищении у Минобороны арестованы земельные участки и бизнес-центр

04 мая 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Московский суд арестовал недвижимость фигурантов дела о мошенничестве с госконтрактом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Москве Басманный райсуд заключил под стражу гендиректора ООО «ГК „Пикет“» Андрея Есипова, финдиректора компании Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко, которые подозревались в хищении средств у Минобороны РФ. Фирма производила бронежилеты для мобилизованных. У фигурантов дела арестованы земельные участки и бизнес-центр. Об этом сообщили источники, близкие к следствию. «Предположительно, средства, похищенные у Минобороны при реализации госконтракта на поставку бронежилетов в войска, были вложены фигурантами дела в покупку земельных участков в Балашихе. Также ими, возможно был куплен бизнес-центр недалеко от станции метро „Тульская“ в Москве. На землю, недвижимость и счета наложен арест», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным следствия, Минобороны потратило на закупку некачественных бронежилетов для мобилизованных около 2 млрд рублей. ООО «ГК „Пикет“» заключало госконтракт на поставку в армию 20 тысяч бронежилетов. Фигуранты дела не признали свою вину, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве Басманный райсуд заключил под стражу гендиректора ООО «ГК „Пикет“» Андрея Есипова, финдиректора компании Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко, которые подозревались в хищении средств у Минобороны РФ. Фирма производила бронежилеты для мобилизованных. У фигурантов дела арестованы земельные участки и бизнес-центр. Об этом сообщили источники, близкие к следствию. «Предположительно, средства, похищенные у Минобороны при реализации госконтракта на поставку бронежилетов в войска, были вложены фигурантами дела в покупку земельных участков в Балашихе. Также ими, возможно был куплен бизнес-центр недалеко от станции метро „Тульская“ в Москве. На землю, недвижимость и счета наложен арест», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным следствия, Минобороны потратило на закупку некачественных бронежилетов для мобилизованных около 2 млрд рублей. ООО «ГК „Пикет“» заключало госконтракт на поставку в армию 20 тысяч бронежилетов. Фигуранты дела не признали свою вину, передает «Национальная служба новостей».