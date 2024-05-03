Схождение Благодатного огня 2024 в Иерусалиме: когда доставят в Россию

Благодатный огонь доставят в Москву 4 мая

04 мая 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Благодатный огонь сходит ежегодно накануне Пасхи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Ежегодно накануне Пасхи тысячи людей собираются у Гроба Господня, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня. Это одного из важнейших событий для христиан и происходит оно в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. URA.RU собрало информацию о том, как происходит схождение Благодатного огня и когда его доставят в Россию. Что такое Благодатный огонь Иерусалимский патриарх выносит из Гроба Господня накануне православной Пасхи огонь, который принято называть благодатным. Для верующих — это проявления божией милости и одно из доказательств существования Бога. Сходит Благодатный огонь на священном месте погребения Христа. В 2024 году схождение Благодатного огня ожидается 4 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU Дата схождения Благодатного огня в 2024 году Благодатный огонь ежегодно сходит накануне православной Пасхи, которая в 2024 году выпадает на 5 мая. Поэтому в 2024 году чуда схождения Благодатного огня верующие будут ждать 4 мая. Как происходит схождение Благодатного огня В Иерусалимском Храме в ночь накануне церемонии гасят свечи и на мраморную плитку Гроба Господня кладут вату. После израильская полиция осматривает гроб, который также называется Кувуклия, на предмет наличия огня и опечатывает вход в нее восковой печатью. Около 13 часов начинается молитвенная процессия, которую возглавляет патриарх Иерусалимский. В ней принимают участие священники Иерусалимской православной церкви и Иерусалимского патриархата, Коптской и Сирийской церквей, а также Армянской апостольской церкви. Священнослужители три раза обходят Гроб Господень и затем у входа Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит разоблачаются от одеяний и остаются в одних подрясниках в доказательство того, что у них нет с собой ничего, что может зажечь огонь. Когда патриарх и архимандрит входят в Кувуклию, ее вход запечатывают, и в храме начинается молитва о даровании Благодатного огня. Святой огонь всегда сходит в разное время, но в последние годы верующие ждут этого чуда около получаса с того момента, как патриарх заходит в Гроб Господень. В гробнице заранее приготовлена лампада и 33 свечей — по числу лет земной жизни Христа. Из Кувуклии патриарх выносит их уже горящими. Благодатный огонь сразу же разносят по цепочке от свечей патриарха, и верующие «умываются» им и делятся друг с другом. Благодатным огнем православные делятся друг с другом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Может ли Благодатный огонь не сойти Считается, что день, когда Благодатный огонь не сойдет, станет одним из первых признаков наступающего конца света. Но точной даты этого события нет. В истории известны три случая, когда святой огонь не зажегся, но конца света не наступило. Однако в эти годы происходили очень тревожные события для православного мира. Впервые это произошло в далеком 1101 году, затем в 1579 году и в 1923 году. Когда доставят Благодатный огонь в Россию В 2024 году Благодатный огонь из Иерусалима доставит в Россию 4 мая делегация Фонда Андрея Первозванного. В аэропорту «Внуково» святой огонь смогут принять представители различных епархий, а затем в ходе патриаршего пасхального богослужения его принесут в храм Христа Спасителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ежегодно накануне Пасхи тысячи людей собираются у Гроба Господня, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня. Это одного из важнейших событий для христиан и происходит оно в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. URA.RU собрало информацию о том, как происходит схождение Благодатного огня и когда его доставят в Россию. Иерусалимский патриарх выносит из Гроба Господня накануне православной Пасхи огонь, который принято называть благодатным. Для верующих — это проявления божией милости и одно из доказательств существования Бога. Сходит Благодатный огонь на священном месте погребения Христа. Благодатный огонь ежегодно сходит накануне православной Пасхи, которая в 2024 году выпадает на 5 мая. Поэтому в 2024 году чуда схождения Благодатного огня верующие будут ждать 4 мая. В Иерусалимском Храме в ночь накануне церемонии гасят свечи и на мраморную плитку Гроба Господня кладут вату. После израильская полиция осматривает гроб, который также называется Кувуклия, на предмет наличия огня и опечатывает вход в нее восковой печатью. Около 13 часов начинается молитвенная процессия, которую возглавляет патриарх Иерусалимский. В ней принимают участие священники Иерусалимской православной церкви и Иерусалимского патриархата, Коптской и Сирийской церквей, а также Армянской апостольской церкви. Священнослужители три раза обходят Гроб Господень и затем у входа Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит разоблачаются от одеяний и остаются в одних подрясниках в доказательство того, что у них нет с собой ничего, что может зажечь огонь. Когда патриарх и архимандрит входят в Кувуклию, ее вход запечатывают, и в храме начинается молитва о даровании Благодатного огня. Святой огонь всегда сходит в разное время, но в последние годы верующие ждут этого чуда около получаса с того момента, как патриарх заходит в Гроб Господень. В гробнице заранее приготовлена лампада и 33 свечей — по числу лет земной жизни Христа. Из Кувуклии патриарх выносит их уже горящими. Благодатный огонь сразу же разносят по цепочке от свечей патриарха, и верующие «умываются» им и делятся друг с другом. Считается, что день, когда Благодатный огонь не сойдет, станет одним из первых признаков наступающего конца света. Но точной даты этого события нет. В истории известны три случая, когда святой огонь не зажегся, но конца света не наступило. Однако в эти годы происходили очень тревожные события для православного мира. Впервые это произошло в далеком 1101 году, затем в 1579 году и в 1923 году. В 2024 году Благодатный огонь из Иерусалима доставит в Россию 4 мая делегация Фонда Андрея Первозванного. В аэропорту «Внуково» святой огонь смогут принять представители различных епархий, а затем в ходе патриаршего пасхального богослужения его принесут в храм Христа Спасителя.