В МЧС раскрыли число оставшихся подтопленными паводком мостов и домов курганцев

Вода постепенно отступает с территории
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
На территории Курганской области подтопленными остаются 591 дом, 11 участков дорог и шесть низководных мостов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«В шести муниципалитетах региона остаются подтопленными 591 жилой дом и 6 484 дачных дома. Также подтоплены шесть низководных мостов и 11 участков дорог», — написано в telegram-канале ведомства.
К утру 4 мая уровень Тобола опустился до 789 сантиметров. О главных событиях по теме проводка узнаете из трансляции URA.RU.
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