В МЧС раскрыли число оставшихся подтопленными паводком мостов и домов курганцев

МЧС: в Курганской области подтопленными остаются 591 дом и 11 участков дорог

04 мая 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Вода постепенно отступает с территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На территории Курганской области подтопленными остаются 591 дом, 11 участков дорог и шесть низководных мостов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «В шести муниципалитетах региона остаются подтопленными 591 жилой дом и 6 484 дачных дома. Также подтоплены шесть низководных мостов и 11 участков дорог», — написано в telegram-канале ведомства. К утру 4 мая уровень Тобола опустился до 789 сантиметров. О главных событиях по теме проводка узнаете из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Курганской области подтопленными остаются 591 дом, 11 участков дорог и шесть низководных мостов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «В шести муниципалитетах региона остаются подтопленными 591 жилой дом и 6 484 дачных дома. Также подтоплены шесть низководных мостов и 11 участков дорог», — написано в telegram-канале ведомства. К утру 4 мая уровень Тобола опустился до 789 сантиметров. О главных событиях по теме проводка узнаете из трансляции URA.RU.