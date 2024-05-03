03 мая 2024

В МЧС раскрыли число оставшихся подтопленными паводком мостов и домов курганцев

МЧС: в Курганской области подтопленными остаются 591 дом и 11 участков дорог
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Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, стихийное бедствие, разлив
Вода постепенно отступает с территории Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

На территории Курганской области подтопленными остаются 591 дом, 11 участков дорог и шесть низководных мостов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В шести муниципалитетах региона остаются подтопленными 591 жилой дом и 6 484 дачных дома. Также подтоплены шесть низководных мостов и 11 участков дорог», — написано в telegram-канале ведомства.

К утру 4 мая уровень Тобола опустился до 789 сантиметров. О главных событиях по теме проводка узнаете из трансляции URA.RU.

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На территории Курганской области подтопленными остаются 591 дом, 11 участков дорог и шесть низководных мостов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «В шести муниципалитетах региона остаются подтопленными 591 жилой дом и 6 484 дачных дома. Также подтоплены шесть низководных мостов и 11 участков дорог», — написано в telegram-канале ведомства. К утру 4 мая уровень Тобола опустился до 789 сантиметров. О главных событиях по теме проводка узнаете из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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