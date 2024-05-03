Губернатор Комарова передала бойцам СВО ноутбуки и дроны

Губернатор Комарова передала бойцам ноутбуки и дроны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова во время визита в Макеевку (ДНР) передала военнослужащим гуманитарный груз от югорчан. В составе него были включены дроны, приборы ночного видения и ноутбуки. Об этом сообщило правительство региона.

«Накануне вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой городского округа Владиславом Ключаровым работали в нашей подшефной Макеевке. Передали макеевчанам коммунальную спецтехнику, нашим военнослужащим по их заявкам от югорчан технику и оборудование», — слова губернатора передает правительство на официальном сайте.

Отмечается, что груз включал в себя дроны, генераторы, электрические пилы, приборы ночного видения, ноутбуки. Кроме того, Комарова передала бойцам специальной военной операции (СВО) благодарственные письма губернатора Югры.

Власти ХМАО находятся на постоянной связи со своими военнослужащими. Югорских бойцов обеспечивают всем необходимым. Снаряжение и оборудование приобретается по прямым заявкам командиров воинских частей. С начала проведения СВО югорчанами направлено более 3,5 тысяч тонн гуманитарного груза.