В Нижневартовске лифт с пассажиром сорвался в шахту

В Нижневартовске (ХМАО) в доме на улице Ханты-Мансийской, 21 рухнул лифт с пассажиром. Он сорвался на четвертом этаже.

«Лифт сорвался в районе четвертого этажа, когда в нем ехал человек. Подъемнику нет и месяца, однако он постоянно ломается», — сообщил telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

По словам жителей, оборудование уже несколько раз выходило из строя, несмотря на недавнюю установку. Происшествие прокомментировал официальный telegram-канал властей Югры. «По информации Югорского фонда капремонта, остановка лифта произошла в результате блокировки системы безопасности. Подрядной организацией выполнен осмотр лифтового оборудования, нормальной эксплуатации ничего не воспрепятствует», — уточняется в сообщении. В фонде уточнили, что никто не пострадал, а пассажира быстро освободили.

