В многоэтажке ХМАО сорвался лифт с пассажиром. Видео
В Нижневартовске лифт с пассажиром сорвался в шахту
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Нижневартовске (ХМАО) в доме на улице Ханты-Мансийской, 21 рухнул лифт с пассажиром. Он сорвался на четвертом этаже.
«Лифт сорвался в районе четвертого этажа, когда в нем ехал человек. Подъемнику нет и месяца, однако он постоянно ломается», — сообщил telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
По словам жителей, оборудование уже несколько раз выходило из строя, несмотря на недавнюю установку. Происшествие прокомментировал официальный telegram-канал властей Югры. «По информации Югорского фонда капремонта, остановка лифта произошла в результате блокировки системы безопасности. Подрядной организацией выполнен осмотр лифтового оборудования, нормальной эксплуатации ничего не воспрепятствует», — уточняется в сообщении. В фонде уточнили, что никто не пострадал, а пассажира быстро освободили.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске лифт, в котором были люди, сорвался в шахту. Инцидент произошел в высотке на Комсомольском бульваре.
Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия»
