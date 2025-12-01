Мощная вспышка на Солнце: какой силы будет магнитная буря 2 декабря 2025

2 декабря не ожидается магнитной бури Фото: spacePD/pickupimage

Ученые не прогнозируют появление магнитных бурь 2 декабря 2025 года. Однако ситуацию может изменить внезапная вспышка на Солнце. Утром 1 декабря Лаборатория солнечной астрономии зафиксировала сильную вспышку класса X1.9. О том, что ожидать метеозависимым в начале декабря и как снизить влияние магнитных бурь на организм, — в материале URA.RU.

Прогноз магнитных бурь на 2 декабря 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 2 декабря геомагнитная обстановка ожидается спокойной. Вероятность возникновения магнитных бурь достигнет 3%, слабые геомагнитные возмущения возможны с вероятностью 15%. Уровень магнитосферы по Кр-индексу в этот период будет меняться от 1 до 1,5 балла.

Это «зеленый» уровень геомагнитной активности, который не влияет на человека, работу техники и приборов. Метеозависимым людям в начале декабря можно не беспокоиться о своем здоровье.

Согласно прогнозам, геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной. Ожидается, что индекс Ap сохранится на отметке 5, а индекс F10.7 составит 150. Эти значения соответствуют уровню, который наблюдается в периоды минимальной солнечной активности.

Солнечная активность 2 декабря 2025

На Солнце зафиксировали крупную вспышку

По данным специалистов, 2 декабря значительных всплесков на Солнце пока не ожидается. Однако 1 декабря ученые зафиксировали крупную вспышку класса X1.9.

Она произошла в 05:49 по московскому времени. Солнечные вспышки такого уровня часто сопровождаются выбросами плазмы, облака которой могут вызывать магнитные бури. Однако конкретно эта вспышка почти не воздействует на Землю из-за своего расположения.

Когда будут магнитные бури в декабре

В конце месяца прогнозируется серия интенсивных магнитных бурь. Наиболее сложными днями декабря станут 23 и 30 число — ожидается, что в эти дни сила магнитных бурь достигнет 5 баллов.

Самые напряженные дни декабря:

21–22 декабря: ожидается возбужденное состояние магнитосферы (оранжевый уровень, 4 балла).

23 декабря: прогнозируется сильная магнитная буря (красный уровень, 5 баллов).

24 декабря: снижение активности до оранжевого уровня (4 балла).

30 декабря: красный уровень (5 баллов).

Что такое магнитные бури и как влияют на людей

Магнитные бури — это изменения магнитного поля Земли, происходящие из-за вспышек на Солнце. Сила магнитных бурь измеряется по Kp-индексу от 0 (полный штиль) до 9 (экстремально сильная буря).

Начиная с пятого уровня, магнитная буря влияет на состояние людей, вызывая головные боли, повышение артериального давления, сонливость. При девятом уровне геомагнитных возмущений могут отключаться электросистемы на больших территориях, пропадать радио- и телесигналы.

Чем опасны магнитные бури — мнение врача

В беседе с URA.RU кардиолог Марина Орлова рассказала, что магнитные бури вызывают серьезный стресс у людей с ослабленным организмом. Врач отмечает, что геомагнитные возмущения способны вызвать ряд негативных последствий для здоровья человека.

Они могут спровоцировать сосудистые спазмы, колебания артериального давления и головокружение. Кроме того, в период магнитных бурь фиксируется снижение концентрации мелатонина — гормона, который регулирует циркадные ритмы организма.

Дефицит мелатонина может стать причиной бессонницы, неврозов и повышения уровня стресса. Также при геомагнитных возмущениях существует риск замедления кровотока в капиллярах и образования тромбов.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм

В период магнитных бурь следует ограничить интенсивные физические нагрузки, считает врач. Вместо них специалист рекомендует прогулки на свежем воздухе.

Марина Орлова обращает внимание на то, что необходимо минимизировать стресс и избегать конфликтных ситуаций. Кроме того, важно следить за водным балансом в организме — ежедневное потребление не менее 1,5 литров воды способствует снижению вязкости крови.