В Челябинске мужчина подрался с подростками

Словесный конфликт между мужчиной и подростками перерос в драку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска 50-летний мужчина оскорбил школьницу, а после подрался с ее друзьями-подростками. Нарушитель был оперативно задержан, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Полицейские оперативно отреагировали на конфликт, произошедший между мужчиной и группой подростков в Ленинском районе Челябинска… Задержан 50-летний нарушитель», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Мужчина сначала оскорбил 13-летнюю школьницу, потом диалог между ней и ее друзьями-подростками перерос в драку, сообщили очевидцы в соцсети. Задержанному предъявлено обвинение по статье 20.1 КоАП РФ по факту нарушения общественного порядка. Пострадавшей школьнице выдано направление для прохождения судебно-медицинского обследования. После будет решаться вопрос о привлечении задержанного к ответственности, добавили в полицейском главке.