03 мая 2024

В Челябинске мужчина подрался с подростками

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Словесный конфликт между мужчиной и подростками перерос в драку Фото:

В Ленинском районе Челябинска 50-летний мужчина оскорбил школьницу, а после подрался с ее друзьями-подростками. Нарушитель был оперативно задержан, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Полицейские оперативно отреагировали на конфликт, произошедший между мужчиной и группой подростков в Ленинском районе Челябинска… Задержан 50-летний нарушитель», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Мужчина сначала оскорбил 13-летнюю школьницу, потом диалог между ней и ее друзьями-подростками перерос в драку, сообщили очевидцы в соцсети. Задержанному предъявлено обвинение по статье 20.1 КоАП РФ по факту нарушения общественного порядка. Пострадавшей школьнице выдано направление для прохождения судебно-медицинского обследования. После будет решаться вопрос о привлечении задержанного к ответственности, добавили в полицейском главке.

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В Ленинском районе Челябинска 50-летний мужчина оскорбил школьницу, а после подрался с ее друзьями-подростками. Нарушитель был оперативно задержан, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Полицейские оперативно отреагировали на конфликт, произошедший между мужчиной и группой подростков в Ленинском районе Челябинска… Задержан 50-летний нарушитель», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина сначала оскорбил 13-летнюю школьницу, потом диалог между ней и ее друзьями-подростками перерос в драку, сообщили очевидцы в соцсети. Задержанному предъявлено обвинение по статье 20.1 КоАП РФ по факту нарушения общественного порядка. Пострадавшей школьнице выдано направление для прохождения судебно-медицинского обследования. После будет решаться вопрос о привлечении задержанного к ответственности, добавили в полицейском главке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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