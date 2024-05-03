Бастрыкин заинтересовался челябинским парком, где на ребенка упало дерево

Бастрыкину представят доклад об упавшем дереве Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту падения дерева на ребенка в парке Магнитогорска (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании малолетнего в городе Магнитогорске Челябинской области. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Инцидент произошел 1 мая. Из-за сильного ветра, скорость которого достигала 20 метров в секунду, на 9-летнего мальчика в парке Магнитогорска упало дерево. Ребенок получил травму грудной клетки. Исполняющему обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Константину Правосудову необходимо представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении, сообщает пресс-служба СКР.