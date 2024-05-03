03 мая 2024

Бастрыкин заинтересовался челябинским парком, где на ребенка упало дерево

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкину представят доклад об упавшем дереве Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту падения дерева на ребенка в парке Магнитогорска (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании малолетнего в городе Магнитогорске Челябинской области. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Инцидент произошел 1 мая. Из-за сильного ветра, скорость которого достигала 20 метров в секунду, на 9-летнего мальчика в парке Магнитогорска упало дерево. Ребенок получил травму грудной клетки. Исполняющему обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Константину Правосудову необходимо представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении, сообщает пресс-служба СКР.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту падения дерева на ребенка в парке Магнитогорска (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании малолетнего в городе Магнитогорске Челябинской области. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Инцидент произошел 1 мая. Из-за сильного ветра, скорость которого достигала 20 метров в секунду, на 9-летнего мальчика в парке Магнитогорска упало дерево. Ребенок получил травму грудной клетки. Исполняющему обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Константину Правосудову необходимо представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении, сообщает пресс-служба СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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