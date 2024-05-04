InfoBRICS: Запад завел себя в тупик из-за антироссийской пропаганды

04 мая 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

США и другие страны Запада показывают свое лицемерие в сравнении конфликта на Украине и войны на Ближнем Востоке, пишет Патрик Поппель Фото: Официальный сайт президента Украины Страны Запада сами себя загоняют в ловушку, когда продвигают в массы антироссийскую пропаганду. Об этом пишет эксперт Центра геостратегических исследований (Белград) Патрик Поппель. Аналитик отмечает, что такая тенденция прослеживается особенно явно, если сравнивать два крупнейших геополитических конфликта на сегодня — конфликт на Украине и войну на Ближнем Востоке. Поддерживая Израиль и выступая против РФ, Запад показывает приверженность двойным стандартам. «„Спасение заложников“ в Газе и тысячи погибших мирных жителей — это самооборона, а вот российская спецоперация и удары по украинским военным объектам с целью свержения режима, который уже десять лет обстреливает из артиллерии собственное население в Донбассе, называют агрессией и войной», — комментирует Патрик Поппель текущее отношение стран Запада к международной обстановке для InfoBRICS. Он уточняет, что таким образом Запад сам загнал себя в ловушку. При этом Поппель также обращает внимание на отношение европейских жителей к текущей международной обстановке. По словам эксперта, чем больше информации стало появляться про конфликт между Израилем и Палестиной, тем более критично люди начали оценивать информацию. И теперь они уже не так категорично встают на сторону одного из участников конфликта. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее также отмечал, что созванное срочное заседание СБ ООН после атаки Ирана по Израилю — это «парад лицемерия и двойных стандартов». Он подчеркнул, что когда происходит обратная ситуация — ООН бездействует. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также отмечал, что вмешательство США в дела других стран — это признак превосходства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Запада сами себя загоняют в ловушку, когда продвигают в массы антироссийскую пропаганду. Об этом пишет эксперт Центра геостратегических исследований (Белград) Патрик Поппель. Аналитик отмечает, что такая тенденция прослеживается особенно явно, если сравнивать два крупнейших геополитических конфликта на сегодня — конфликт на Украине и войну на Ближнем Востоке. Поддерживая Израиль и выступая против РФ, Запад показывает приверженность двойным стандартам. «„Спасение заложников“ в Газе и тысячи погибших мирных жителей — это самооборона, а вот российская спецоперация и удары по украинским военным объектам с целью свержения режима, который уже десять лет обстреливает из артиллерии собственное население в Донбассе, называют агрессией и войной», — комментирует Патрик Поппель текущее отношение стран Запада к международной обстановке для InfoBRICS. Он уточняет, что таким образом Запад сам загнал себя в ловушку. При этом Поппель также обращает внимание на отношение европейских жителей к текущей международной обстановке. По словам эксперта, чем больше информации стало появляться про конфликт между Израилем и Палестиной, тем более критично люди начали оценивать информацию. И теперь они уже не так категорично встают на сторону одного из участников конфликта. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее также отмечал, что созванное срочное заседание СБ ООН после атаки Ирана по Израилю — это «парад лицемерия и двойных стандартов». Он подчеркнул, что когда происходит обратная ситуация — ООН бездействует. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также отмечал, что вмешательство США в дела других стран — это признак превосходства.