14 апреля 2024

Небензя в ООН раскрыл причину атаки Ирана на Израиль

Небензя: атака Ирана на Израиль стала следствием позорного бездействия ООН
© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Атака на Израиль не произошла в вакууме, считает Василий Небензя Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Позорное бездействие Совбеза ООН стало причиной атаки Ирана на Израиль. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме. Это стало ответом на позорное бездействие Совбеза ООН», — сказал Небензя в ходе заседания по конфликту на Ближнем Востоке. Трансляция велась на официальном youtube-канале ООН.

Бездействие Совбеза ООН, по мнению Небензи, заключается в постоянных атаках Израиля по Дамаску. Постпред также отметил, что созванное срочное заседание СБ ООН — это «парад лицемерия и двойных стандартов».

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Позорное бездействие Совбеза ООН стало причиной атаки Ирана на Израиль. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме. Это стало ответом на позорное бездействие Совбеза ООН», — сказал Небензя в ходе заседания по конфликту на Ближнем Востоке. Трансляция велась на официальном youtube-канале ООН. Бездействие Совбеза ООН, по мнению Небензи, заключается в постоянных атаках Израиля по Дамаску. Постпред также отметил, что созванное срочное заседание СБ ООН — это «парад лицемерия и двойных стандартов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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