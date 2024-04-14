Небензя в ООН раскрыл причину атаки Ирана на Израиль

Небензя: атака Ирана на Израиль стала следствием позорного бездействия ООН

15 апреля 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Атака на Израиль не произошла в вакууме, считает Василий Небензя Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Позорное бездействие Совбеза ООН стало причиной атаки Ирана на Израиль. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме. Это стало ответом на позорное бездействие Совбеза ООН», — сказал Небензя в ходе заседания по конфликту на Ближнем Востоке. Трансляция велась на официальном youtube-канале ООН. Бездействие Совбеза ООН, по мнению Небензи, заключается в постоянных атаках Израиля по Дамаску. Постпред также отметил, что созванное срочное заседание СБ ООН — это «парад лицемерия и двойных стандартов». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Позорное бездействие Совбеза ООН стало причиной атаки Ирана на Израиль. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме. Это стало ответом на позорное бездействие Совбеза ООН», — сказал Небензя в ходе заседания по конфликту на Ближнем Востоке. Трансляция велась на официальном youtube-канале ООН. Бездействие Совбеза ООН, по мнению Небензи, заключается в постоянных атаках Израиля по Дамаску. Постпред также отметил, что созванное срочное заседание СБ ООН — это «парад лицемерия и двойных стандартов».