Небензя в ООН раскрыл причину атаки Ирана на Израиль

Атака на Израиль не произошла в вакууме, считает Василий Небензя
новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
Позорное бездействие Совбеза ООН стало причиной атаки Ирана на Израиль. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме. Это стало ответом на позорное бездействие Совбеза ООН», —
Бездействие Совбеза ООН, по мнению Небензи, заключается в постоянных атаках Израиля по Дамаску. Постпред также отметил, что созванное срочное заседание СБ ООН — это «парад лицемерия и двойных стандартов».
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