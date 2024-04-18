Володин объяснил, зачем США устраивать погромы в Грузии из-за закона об иноагентах

Володин: США показывают свое превосходство, организовывая протесты в Грузии
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин уточнил, что США при помощи беспорядков в Грузии хочет показать свое влияние Фото:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что протесты в Грузии из-за потенциального введения в стране закона об иностранных агентах организованны с подачи США. По его словам, Вашингтон таким образом показывает свое влияние и превосходство над остальными странами. Если что-то идет вразрез с интересами американцев, они будут препятствовать этому.

«Ровно это (протесты с подачи США — прим. URA.RU) происходит в Грузии. <…> Все из-за политики Вашингтона, в основе которой принцип собственной исключительности, превосходства американцев над другими, а также двойных стандартов. <…> Одним странам, если они готовы служить Вашингтону, — можно принимать законы об иноагентах. Но только с разрешения США. Другим — нельзя», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он уточнил, что тем, кто противоречит американским интересам, США будут мешать, организуя уличные протесты и оказывая другое внешнее давление.

Ранее Комитет парламента Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах. Парламент страны поддержал инициативу. После этого на улицах страны начались беспорядки. В связи с этим в Тбилиси возле здания парламента произошли столкновения между протестующими и полицией.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что протесты в Грузии из-за потенциального введения в стране закона об иностранных агентах организованны с подачи США. По его словам, Вашингтон таким образом показывает свое влияние и превосходство над остальными странами. Если что-то идет вразрез с интересами американцев, они будут препятствовать этому. «Ровно это (протесты с подачи США — прим. URA.RU) происходит в Грузии. <…> Все из-за политики Вашингтона, в основе которой принцип собственной исключительности, превосходства американцев над другими, а также двойных стандартов. <…> Одним странам, если они готовы служить Вашингтону, — можно принимать законы об иноагентах. Но только с разрешения США. Другим — нельзя», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он уточнил, что тем, кто противоречит американским интересам, США будут мешать, организуя уличные протесты и оказывая другое внешнее давление. Ранее Комитет парламента Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах. Парламент страны поддержал инициативу. После этого на улицах страны начались беспорядки. В связи с этим в Тбилиси возле здания парламента произошли столкновения между протестующими и полицией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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