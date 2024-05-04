04 мая 2024

Благодатный огонь доставлен в Москву

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Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, митрополит кирилл, вера, рпц, религия, русская православная церковь, благодатный огонь, православие
Делегация получила Благодатный огонь в Иерусалиме Фото:

Самолет с Благодатным огнем успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». Информацию об этом подтвердили представители Фонда Андрея Первозванного, который занимается доставкой огня в Россию.

«Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во «Внуково-3», — сообщили в пресс-службе фонда, заявление передает РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного получила святыню в храме Гроба Господня в Иерусалиме, откуда ежегодно Благодатный огонь разносится по всему миру.

Церемония схождения Благодатного огня является ключевым событием перед православной Пасхой, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси осуществляет доставку огня из Иерусалима в Москву и проводит различные просветительские инициативы.

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Самолет с Благодатным огнем успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». Информацию об этом подтвердили представители Фонда Андрея Первозванного, который занимается доставкой огня в Россию. «Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во «Внуково-3», — сообщили в пресс-службе фонда, заявление передает РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного получила святыню в храме Гроба Господня в Иерусалиме, откуда ежегодно Благодатный огонь разносится по всему миру. Церемония схождения Благодатного огня является ключевым событием перед православной Пасхой, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси осуществляет доставку огня из Иерусалима в Москву и проводит различные просветительские инициативы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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