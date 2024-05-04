Благодатный огонь доставлен в Москву

05 мая 2024 в 00:49 Размер текста - 17 +

Делегация получила Благодатный огонь в Иерусалиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет с Благодатным огнем успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». Информацию об этом подтвердили представители Фонда Андрея Первозванного, который занимается доставкой огня в Россию. «Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во «Внуково-3», — сообщили в пресс-службе фонда, заявление передает РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного получила святыню в храме Гроба Господня в Иерусалиме, откуда ежегодно Благодатный огонь разносится по всему миру. Церемония схождения Благодатного огня является ключевым событием перед православной Пасхой, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси осуществляет доставку огня из Иерусалима в Москву и проводит различные просветительские инициативы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет с Благодатным огнем успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». Информацию об этом подтвердили представители Фонда Андрея Первозванного, который занимается доставкой огня в Россию. «Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во «Внуково-3», — сообщили в пресс-службе фонда, заявление передает РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного получила святыню в храме Гроба Господня в Иерусалиме, откуда ежегодно Благодатный огонь разносится по всему миру. Церемония схождения Благодатного огня является ключевым событием перед православной Пасхой, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси осуществляет доставку огня из Иерусалима в Москву и проводит различные просветительские инициативы.