04 мая 2024
03 мая 2024

Благодатный огонь спецрейсом из Иерусалима прибыл в Челябинск. Видео

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Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, митрополит кирилл, вера, религия, русская православная церковь, благодатный огонь, православие
Благодатный огонь доставляют в Свято-Симеоновский собор Челябинска Фото:

Благодатный огонь специальным рейсом из Иерусалима прибыл в Челябинск ночью 5 мая. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Его уже везут в Свято-Симеоновский собор, откуда огонь доставят в церкви всего региона. Христос Воскрес! Поздравляю всех православных христиан Челябинской области со светлым праздником Пасхи! Добра и благополучия вам и вашим семьям», — написал в своем аккаунте губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее протоиерей, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков рассказал, что делегация Челябинской области везет из Иерусалима сошедший в храме Гроба Господня Благодатный огонь. Ему посчастливилось одному из первых прикоснуться 4 мая к сошедшему Благодатному огню. Впервые огонь привезли из Иерусалима в Челябинск в 2023 году.

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Благодатный огонь специальным рейсом из Иерусалима прибыл в Челябинск ночью 5 мая. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. «Его уже везут в Свято-Симеоновский собор, откуда огонь доставят в церкви всего региона. Христос Воскрес! Поздравляю всех православных христиан Челябинской области со светлым праздником Пасхи! Добра и благополучия вам и вашим семьям», — написал в своем аккаунте губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ранее протоиерей, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков рассказал, что делегация Челябинской области везет из Иерусалима сошедший в храме Гроба Господня Благодатный огонь. Ему посчастливилось одному из первых прикоснуться 4 мая к сошедшему Благодатному огню. Впервые огонь привезли из Иерусалима в Челябинск в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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