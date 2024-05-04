Благодатный огонь доставляют в Свято-Симеоновский собор Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Благодатный огонь специальным рейсом из Иерусалима прибыл в Челябинск ночью 5 мая. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Его уже везут в Свято-Симеоновский собор, откуда огонь доставят в церкви всего региона. Христос Воскрес! Поздравляю всех православных христиан Челябинской области со светлым праздником Пасхи! Добра и благополучия вам и вашим семьям», — написал в своем аккаунте губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее протоиерей, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков рассказал, что делегация Челябинской области везет из Иерусалима сошедший в храме Гроба Господня Благодатный огонь. Ему посчастливилось одному из первых прикоснуться 4 мая к сошедшему Благодатному огню. Впервые огонь привезли из Иерусалима в Челябинск в 2023 году.