03 мая 2024

В Челябинск везут Благодатный огонь из Иерусалима. Фото, видео

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Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, вера, церковная служба, благодатный огонь, богослужене
Протоиерею из Челябинска посчастливилось прикоснуться к Благодатному огню Фото:

Делегация Челябинской области везет из Иерусалима сошедший в храме Гроба Господня Благодатный огонь. Об этом 4 мая сообщил протоиерей, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.

«Мы направляемся в аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле. Был долгий и трудный путь, но оно того стоило. Ведь самым дорогим является огонь наших сердец, когда мы молимся», — сказал видео в своем telegram-канале протоиерей Игорь Шестаков.

Ему посчастливилось одному из первых прикоснуться 4 мая к сошедшему Благодатному огню. Из аэропорта Челябинска святыня прямиком будет доставлена в Свято-Симеоновский собор.

В Челябинск в 2023 году впервые привезли Благодатный огонь из Иерусалима. Транспортировка осуществлялась самолетом, чтобы прибыть к Пасхальным богослужениям. Самолет приземлился в аэропорту имени Игоря Курчатова 16 апреля в 2:30 ночи, откуда Благодатный огонь отвезли в Свято-Симеоновский кафедральный собор.

Игорь Шестаков поделился кадрами из Иерусалима
Игорь Шестаков поделился кадрами из Иерусалима
Благодатный огонь из Иерусалима везут в Челябинск
Благодатный огонь из Иерусалима везут в Челябинск

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Делегация Челябинской области везет из Иерусалима сошедший в храме Гроба Господня Благодатный огонь. Об этом 4 мая сообщил протоиерей, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков. «Мы направляемся в аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле. Был долгий и трудный путь, но оно того стоило. Ведь самым дорогим является огонь наших сердец, когда мы молимся», — сказал видео в своем telegram-канале протоиерей Игорь Шестаков. Ему посчастливилось одному из первых прикоснуться 4 мая к сошедшему Благодатному огню. Из аэропорта Челябинска святыня прямиком будет доставлена в Свято-Симеоновский собор. В Челябинск в 2023 году впервые привезли Благодатный огонь из Иерусалима. Транспортировка осуществлялась самолетом, чтобы прибыть к Пасхальным богослужениям. Самолет приземлился в аэропорту имени Игоря Курчатова 16 апреля в 2:30 ночи, откуда Благодатный огонь отвезли в Свято-Симеоновский кафедральный собор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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