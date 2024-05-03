Делегация Челябинской области везет из Иерусалима сошедший в храме Гроба Господня Благодатный огонь. Об этом 4 мая сообщил протоиерей, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.
«Мы направляемся в аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле. Был долгий и трудный путь, но оно того стоило. Ведь самым дорогим является огонь наших сердец, когда мы молимся», — сказал видео в своем telegram-канале протоиерей Игорь Шестаков.
Ему посчастливилось одному из первых прикоснуться 4 мая к сошедшему Благодатному огню. Из аэропорта Челябинска святыня прямиком будет доставлена в Свято-Симеоновский собор.
В Челябинск в 2023 году впервые привезли Благодатный огонь из Иерусалима. Транспортировка осуществлялась самолетом, чтобы прибыть к Пасхальным богослужениям. Самолет приземлился в аэропорту имени Игоря Курчатова 16 апреля в 2:30 ночи, откуда Благодатный огонь отвезли в Свято-Симеоновский кафедральный собор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!