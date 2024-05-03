Протоиерею из Челябинска посчастливилось прикоснуться к Благодатному огню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Делегация Челябинской области везет из Иерусалима сошедший в храме Гроба Господня Благодатный огонь. Об этом 4 мая сообщил протоиерей, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.

«Мы направляемся в аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле. Был долгий и трудный путь, но оно того стоило. Ведь самым дорогим является огонь наших сердец, когда мы молимся», — сказал видео в своем telegram-канале протоиерей Игорь Шестаков.

Ему посчастливилось одному из первых прикоснуться 4 мая к сошедшему Благодатному огню. Из аэропорта Челябинска святыня прямиком будет доставлена в Свято-Симеоновский собор.

В Челябинск в 2023 году впервые привезли Благодатный огонь из Иерусалима. Транспортировка осуществлялась самолетом, чтобы прибыть к Пасхальным богослужениям. Самолет приземлился в аэропорту имени Игоря Курчатова 16 апреля в 2:30 ночи, откуда Благодатный огонь отвезли в Свято-Симеоновский кафедральный собор.

Игорь Шестаков поделился кадрами из Иерусалима Telegram-канал пресс-секретаря Челябинской епархии Игоря Шестакова

Благодатный огонь из Иерусалима везут в Челябинск Telegram-канал пресс-секретаря Челябинской епархии Игоря Шестакова