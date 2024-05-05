ВС РФ нанесли мощный удар по Харькову

Подполье: ВС РФ ударили по складу с бойцами ВСУ в Харькове

05 мая 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Удар пришелся по складу ВСУ с боекомплектом (архивное фото) Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы нанесли удар по району Новая Бавария в Харькове. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, удар пришелся по складу с боекомплектом, где находились бойцы ВСУ. На месте удара склад детонировал более двух часов. «В Харькове был нанесен удар. <…> Горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много „скорых“ и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ», — сообщил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Однако он не уточнил, удалось ли уничтожить бойцов ВСУ на данной точке. Армия РФ периодически наносит авиаудары по бойцам ВСУ в городах Украины. Так, ВС РФ 1 мая атаковали украинских военных на окраине Харькова. По словам Лебедева, для атаки использовалась авиабомба ФАБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы нанесли удар по району Новая Бавария в Харькове. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, удар пришелся по складу с боекомплектом, где находились бойцы ВСУ. На месте удара склад детонировал более двух часов. «В Харькове был нанесен удар. <…> Горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много „скорых“ и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ», — сообщил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Однако он не уточнил, удалось ли уничтожить бойцов ВСУ на данной точке. Армия РФ периодически наносит авиаудары по бойцам ВСУ в городах Украины. Так, ВС РФ 1 мая атаковали украинских военных на окраине Харькова. По словам Лебедева, для атаки использовалась авиабомба ФАБ.