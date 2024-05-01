Армия и оружие Армия РФ атаковала бойцов ВСУ на окраине Харькова 01 мая 2024 в 14:17 Размер текста - 17 + Сергей Лебедев сообщил, что бойцы ВСУ расположены были на окраине Харькова Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли удар авиабомбой по местам расположения украинских бойцов на северной окраине Харькова. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Прилетел „ФАБ“, … это скорее всего Большая Даниловка», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, в данном секторе на северной окраине Харькова находились украинские бойцы. Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Харькове произошел взрыв 1 мая, передает телеканал 360. Немецкий таблоид Bild заявил, что критической ситуацией для ВСУ около Харькова станет прорыв ВС РФ, в котором будет задействовано от 20 до 40 тысячи военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ нанесли удар авиабомбой по местам расположения украинских бойцов на северной окраине Харькова. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Прилетел „ФАБ“, … это скорее всего Большая Даниловка», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, в данном секторе на северной окраине Харькова находились украинские бойцы. Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Харькове произошел взрыв 1 мая, передает телеканал 360. Немецкий таблоид Bild заявил, что критической ситуацией для ВСУ около Харькова станет прорыв ВС РФ, в котором будет задействовано от 20 до 40 тысячи военных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям