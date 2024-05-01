Армия РФ атаковала бойцов ВСУ на окраине Харькова

ВС РФ нанесли удар авиабомбой по местам расположения украинских бойцов на северной окраине Харькова. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилетел „ФАБ“, … это скорее всего Большая Даниловка», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, в данном секторе на северной окраине Харькова находились украинские бойцы.
Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Харькове произошел взрыв 1 мая, передает телеканал 360. Немецкий таблоид Bildзаявил, что критической ситуацией для ВСУ около Харькова станет прорыв ВС РФ, в котором будет задействовано от 20 до 40 тысячи военных.
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ВС РФ нанесли удар авиабомбой по местам расположения украинских бойцов на северной окраине Харькова. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Прилетел „ФАБ“, … это скорее всего Большая Даниловка», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, в данном секторе на северной окраине Харькова находились украинские бойцы. Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Харькове произошел взрыв 1 мая, передает телеканал 360. Немецкий таблоид Bild заявил, что критической ситуацией для ВСУ около Харькова станет прорыв ВС РФ, в котором будет задействовано от 20 до 40 тысячи военных.