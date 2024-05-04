04 мая 2024

В челябинском заксобрании поздравили земляков с Пасхой

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Домашние куличи к Пасхе. Свердловская область, Сысертский район, село Аверинское
Депутаты в своем пасхальном поздравлении призвали жителей сплотиться для добрых дел Фото:

Депутаты заксобрания (ЗСО) Челябинской области поздравили земляков с Пасхой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЗСО.

«Светлое Христово Воскресенье — день радости, символ вечной жизни и любви. Праздник Пасхи является напоминанием, что каждый из нас может сделать шаг навстречу друг другу, сплотиться для добрых дел», — говорится в поздравлении.

Депутаты ЗСО пожелали в этот день жителям области теплого общения с родными и близкими. А также пожелали всем южноуральцам крепкого здоровья, благополучия и счастья.

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Депутаты заксобрания (ЗСО) Челябинской области поздравили земляков с Пасхой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЗСО. «Светлое Христово Воскресенье — день радости, символ вечной жизни и любви. Праздник Пасхи является напоминанием, что каждый из нас может сделать шаг навстречу друг другу, сплотиться для добрых дел», — говорится в поздравлении. Депутаты ЗСО пожелали в этот день жителям области теплого общения с родными и близкими. А также пожелали всем южноуральцам крепкого здоровья, благополучия и счастья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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