В челябинском заксобрании поздравили земляков с Пасхой

Депутаты в своем пасхальном поздравлении призвали жителей сплотиться для добрых дел Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Депутаты заксобрания (ЗСО) Челябинской области поздравили земляков с Пасхой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЗСО.

«Светлое Христово Воскресенье — день радости, символ вечной жизни и любви. Праздник Пасхи является напоминанием, что каждый из нас может сделать шаг навстречу друг другу, сплотиться для добрых дел», — говорится в поздравлении.

Депутаты ЗСО пожелали в этот день жителям области теплого общения с родными и близкими. А также пожелали всем южноуральцам крепкого здоровья, благополучия и счастья.