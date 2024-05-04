В челябинском заксобрании поздравили земляков с Пасхой

Депутаты в своем пасхальном поздравлении призвали жителей сплотиться для добрых дел
Депутаты заксобрания (ЗСО) Челябинской области поздравили земляков с Пасхой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЗСО.
«Светлое Христово Воскресенье — день радости, символ вечной жизни и любви. Праздник Пасхи является напоминанием, что каждый из нас может сделать шаг навстречу друг другу, сплотиться для добрых дел», — говорится в поздравлении.
Депутаты ЗСО пожелали в этот день жителям области теплого общения с родными и близкими. А также пожелали всем южноуральцам крепкого здоровья, благополучия и счастья.
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