Израиль готов заключить перемирие с ХАМАС

05 мая 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

ХАМАС препятствует заключению мира, заявил Нетаньяху Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль готов к заключению временного перемирия с палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он обвинил ХАМАС в создании препятствий для достижения соглашения о прекращении огня. «Израиль был и до сих пор готов заключить перемирие в борьбе за освобождение наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 похищенных и вернулись в бой. И это то, что мы готовы сделать и сегодня», — заявил Нетаньяху, его слова передает израильское издание Kikar. Он отметил, что Израиль не приемлет положения дел, при котором ХАМАС снова возьмет контроль над сектором Газа. Нетаньяху также обвинил палестинское движение в препятствии заключению сделки о прекращении огня. Ранее сообщалось, что переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в Каире через египетских посредников, окончились безрезультатно, передает RT. Отмечалось, что ХАМАС готов освободить около 30 заложников ради сделки с Израилем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль готов к заключению временного перемирия с палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он обвинил ХАМАС в создании препятствий для достижения соглашения о прекращении огня. «Израиль был и до сих пор готов заключить перемирие в борьбе за освобождение наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 похищенных и вернулись в бой. И это то, что мы готовы сделать и сегодня», — заявил Нетаньяху, его слова передает израильское издание Kikar. Он отметил, что Израиль не приемлет положения дел, при котором ХАМАС снова возьмет контроль над сектором Газа. Нетаньяху также обвинил палестинское движение в препятствии заключению сделки о прекращении огня. Ранее сообщалось, что переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в Каире через египетских посредников, окончились безрезультатно, передает RT. Отмечалось, что ХАМАС готов освободить около 30 заложников ради сделки с Израилем.