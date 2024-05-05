Израиль готов заключить перемирие с ХАМАС

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
ХАМАС препятствует заключению мира, заявил Нетаньяху Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль готов к заключению временного перемирия с палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он обвинил ХАМАС в создании препятствий для достижения соглашения о прекращении огня.

«Израиль был и до сих пор готов заключить перемирие в борьбе за освобождение наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 похищенных и вернулись в бой. И это то, что мы готовы сделать и сегодня», — заявил Нетаньяху, его слова передает израильское издание Kikar.

Он отметил, что Израиль не приемлет положения дел, при котором ХАМАС снова возьмет контроль над сектором Газа. Нетаньяху также обвинил палестинское движение в препятствии заключению сделки о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в Каире через египетских посредников, окончились безрезультатно, передает RT. Отмечалось, что ХАМАС готов освободить около 30 заложников ради сделки с Израилем.

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Израиль готов к заключению временного перемирия с палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он обвинил ХАМАС в создании препятствий для достижения соглашения о прекращении огня. «Израиль был и до сих пор готов заключить перемирие в борьбе за освобождение наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 похищенных и вернулись в бой. И это то, что мы готовы сделать и сегодня», — заявил Нетаньяху, его слова передает израильское издание Kikar. Он отметил, что Израиль не приемлет положения дел, при котором ХАМАС снова возьмет контроль над сектором Газа. Нетаньяху также обвинил палестинское движение в препятствии заключению сделки о прекращении огня. Ранее сообщалось, что переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в Каире через египетских посредников, окончились безрезультатно, передает RT. Отмечалось, что ХАМАС готов освободить около 30 заложников ради сделки с Израилем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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