Умер британский актер из «Властелина колец» и «Титаника»

DM: в возрасте 79 лет умер британский актер Бернард Хилл
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Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет Фото:

Умер британский актер Бернард Хилл, известный по ролям в кинокартинах «Властелин колец» и «Титаник». Об этом сообщила британская газета The Daily Mail. Актеру было 79 лет.

«Бернард Хилл, снимавшийся в фильмах „Титаник“ и „Властелин колец“, умер в возрасте 79 лет», — передает газета. Хилл скончался 5 мая рано утром, сообщил агент актера изданию.

Актер стал известен благодаря своей роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец». Также он снимался в «Титанике», где сыграл капитана Эдварда Смита.

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Умер британский актер Бернард Хилл, известный по ролям в кинокартинах «Властелин колец» и «Титаник». Об этом сообщила британская газета The Daily Mail. Актеру было 79 лет. «Бернард Хилл, снимавшийся в фильмах „Титаник“ и „Властелин колец“, умер в возрасте 79 лет», — передает газета. Хилл скончался 5 мая рано утром, сообщил агент актера изданию. Актер стал известен благодаря своей роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец». Также он снимался в «Титанике», где сыграл капитана Эдварда Смита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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