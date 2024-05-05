В мире Европа Умер британский актер из «Властелина колец» и «Титаника» DM: в возрасте 79 лет умер британский актер Бернард Хилл 05 мая 2024 в 20:03 Размер текста - 17 + Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет Фото: Zuma/TASS Умер британский актер Бернард Хилл, известный по ролям в кинокартинах «Властелин колец» и «Титаник». Об этом сообщила британская газета The Daily Mail. Актеру было 79 лет. «Бернард Хилл, снимавшийся в фильмах „Титаник“ и „Властелин колец“, умер в возрасте 79 лет», — передает газета . Хилл скончался 5 мая рано утром, сообщил агент актера изданию. Актер стал известен благодаря своей роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец». Также он снимался в «Титанике», где сыграл капитана Эдварда Смита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Умер британский актер Бернард Хилл, известный по ролям в кинокартинах «Властелин колец» и «Титаник». Об этом сообщила британская газета The Daily Mail. Актеру было 79 лет. «Бернард Хилл, снимавшийся в фильмах „Титаник“ и „Властелин колец“, умер в возрасте 79 лет», — передает газета. Хилл скончался 5 мая рано утром, сообщил агент актера изданию. Актер стал известен благодаря своей роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец». Также он снимался в «Титанике», где сыграл капитана Эдварда Смита. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям