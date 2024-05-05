Умер британский актер из «Властелина колец» и «Титаника»

Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет
Умер британский актер Бернард Хилл, известный по ролям в кинокартинах «Властелин колец» и «Титаник». Об этом сообщила британская газета The Daily Mail. Актеру было 79 лет.
«Бернард Хилл, снимавшийся в фильмах „Титаник“ и „Властелин колец“, умер в возрасте 79 лет», —
Актер стал известен благодаря своей роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец». Также он снимался в «Титанике», где сыграл капитана Эдварда Смита.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.