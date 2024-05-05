Свердловскую область продолжат засыпать снегопады

06 мая 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Днем в Екатеринбурге температура воздуха поднимется до +7 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года В Свердловской области 6 мая продолжит идти снег. В центральных и южных районах региона днем снегопад сменят дожди, а также появятся мощные порывы ветра. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Через Свердловскую область пройдет точка окклюзии циклона. Связанные с ней осадки (до 5—7 мм) придутся в основном на западные и северные районы области… К середине дня зона снегопадов сместится на север области, а в центральных и южных районах начнутся дожди…», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Снег начнет идти рано утром в юго-западных и западных районах региона. Осадки будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 14—16 метров в секунду. В Екатеринбурге 6 мая ожидается дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +5 или +7 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 6 мая продолжит идти снег. В центральных и южных районах региона днем снегопад сменят дожди, а также появятся мощные порывы ветра. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Через Свердловскую область пройдет точка окклюзии циклона. Связанные с ней осадки (до 5—7 мм) придутся в основном на западные и северные районы области… К середине дня зона снегопадов сместится на север области, а в центральных и южных районах начнутся дожди…», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Снег начнет идти рано утром в юго-западных и западных районах региона. Осадки будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 14—16 метров в секунду. В Екатеринбурге 6 мая ожидается дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +5 или +7 градусов.