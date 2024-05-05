Свердловскую область продолжат засыпать снегопады

В Свердловской области 6 мая продолжит идти снег. В центральных и южных районах региона днем снегопад сменят дожди, а также появятся мощные порывы ветра. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Через Свердловскую область пройдет точка окклюзии циклона. Связанные с ней осадки (до 5—7 мм) придутся в основном на западные и северные районы области… К середине дня зона снегопадов сместится на север области, а в центральных и южных районах начнутся дожди…», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Снег начнет идти рано утром в юго-западных и западных районах региона. Осадки будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 14—16 метров в секунду.
В Екатеринбурге 6 мая ожидается дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +5 или +7 градусов.
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