05 мая 2024

Свердловскую область продолжат засыпать снегопады

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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , снег, лужа, непогода, снегопад
Днем в Екатеринбурге температура воздуха поднимется до +7 градусов Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Свердловской области 6 мая продолжит идти снег. В центральных и южных районах региона днем снегопад сменят дожди, а также появятся мощные порывы ветра. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Через Свердловскую область пройдет точка окклюзии циклона. Связанные с ней осадки (до 5—7 мм) придутся в основном на западные и северные районы области… К середине дня зона снегопадов сместится на север области, а в центральных и южных районах начнутся дожди…», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Снег начнет идти рано утром в юго-западных и западных районах региона. Осадки будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 14—16 метров в секунду.

В Екатеринбурге 6 мая ожидается дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +5 или +7 градусов.

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В Свердловской области 6 мая продолжит идти снег. В центральных и южных районах региона днем снегопад сменят дожди, а также появятся мощные порывы ветра. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Через Свердловскую область пройдет точка окклюзии циклона. Связанные с ней осадки (до 5—7 мм) придутся в основном на западные и северные районы области… К середине дня зона снегопадов сместится на север области, а в центральных и южных районах начнутся дожди…», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Снег начнет идти рано утром в юго-западных и западных районах региона. Осадки будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 14—16 метров в секунду. В Екатеринбурге 6 мая ожидается дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +5 или +7 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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