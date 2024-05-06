Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

06 мая 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

Удар был нанесен дроном, предполагает Сергей Лебедев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 6 апреля российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки была повреждена энергосистема города и склады с боеприпасами в районе одного из НИИ города, связанного с химическим производством. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. «Был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами. <…> Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — сообщил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор считает, что на производстве снаряжали ракеты для РСЗО. Предположительно, удар был нанесен дроном. Ночью 6 апреля украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Сумах. Также проблемы с электроснабжением были и в Харькове. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 6 апреля российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки была повреждена энергосистема города и склады с боеприпасами в районе одного из НИИ города, связанного с химическим производством. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. «Был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами. <…> Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — сообщил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор считает, что на производстве снаряжали ракеты для РСЗО. Предположительно, удар был нанесен дроном. Ночью 6 апреля украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Сумах. Также проблемы с электроснабжением были и в Харькове.