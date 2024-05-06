Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

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Удар был нанесен дроном, предполагает Сергей Лебедев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 6 апреля российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки была повреждена энергосистема города и склады с боеприпасами в районе одного из НИИ города, связанного с химическим производством. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

«Был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами. <…> Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — сообщил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор считает, что на производстве снаряжали ракеты для РСЗО. Предположительно, удар был нанесен дроном.

Ночью 6 апреля украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Сумах. Также проблемы с электроснабжением были и в Харькове.

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В ночь на 6 апреля российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки была повреждена энергосистема города и склады с боеприпасами в районе одного из НИИ города, связанного с химическим производством. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. «Был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами. <…> Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — сообщил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор считает, что на производстве снаряжали ракеты для РСЗО. Предположительно, удар был нанесен дроном. Ночью 6 апреля украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Сумах. Также проблемы с электроснабжением были и в Харькове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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