Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

В ночь на 6 апреля российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки была повреждена энергосистема города и склады с боеприпасами в районе одного из НИИ города, связанного с химическим производством. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.
«Был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами. <…> Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — сообщил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор считает, что на производстве снаряжали ракеты для РСЗО. Предположительно, удар был нанесен дроном.
Ночью 6 апреля украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Сумах. Также проблемы с электроснабжением были и в Харькове.
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