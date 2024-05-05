Мэр Перми призвал горожан отказаться от поездок на личном авто

06 мая 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

В Прикамье ГИБДД призывает водителей воздержаться от поездок из-за снега Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин попросил горожан отказаться от передвижения на личном транспорте в ближайшие часы в связи с погодными условиями. В своем аккаунте в Telegram чиновник написал, что коммунальные службы города находятся в полной готовности. «Сегодня [6 мая] — сильный мокрый снег, ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Уже в ближайшие часы снег сменится на дождь, но на дорогах все же возможен гололед. Будьте аккуратны, по возможности постарайтесь ограничить поездки на личном транспорте, если вы уже сменили резину на летнюю. Коммунальные службы работают, находятся в готовности, если возникнет усложнение погодной обстановки», — написал Соснин. Временно отказаться от поездок на личном авто пермяков также призвала Госавтоинспекция. В ведомстве отмечают, что на дорогах возможен гололед и ухудшение видимости. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что начавшаяся неделя ожидается в регионе аномально холодной и с большим количеством осадков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Перми Эдуард Соснин попросил горожан отказаться от передвижения на личном транспорте в ближайшие часы в связи с погодными условиями. В своем аккаунте в Telegram чиновник написал, что коммунальные службы города находятся в полной готовности. «Сегодня [6 мая] — сильный мокрый снег, ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Уже в ближайшие часы снег сменится на дождь, но на дорогах все же возможен гололед. Будьте аккуратны, по возможности постарайтесь ограничить поездки на личном транспорте, если вы уже сменили резину на летнюю. Коммунальные службы работают, находятся в готовности, если возникнет усложнение погодной обстановки», — написал Соснин. Временно отказаться от поездок на личном авто пермяков также призвала Госавтоинспекция. В ведомстве отмечают, что на дорогах возможен гололед и ухудшение видимости. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что начавшаяся неделя ожидается в регионе аномально холодной и с большим количеством осадков.