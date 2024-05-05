05 мая 2024
04 мая 2024

Мэр Перми призвал горожан отказаться от поездок на личном авто

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В Прикамье ГИБДД призывает водителей воздержаться от поездок из-за снега Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин попросил горожан отказаться от передвижения на личном транспорте в ближайшие часы в связи с погодными условиями. В своем аккаунте в Telegram чиновник написал, что коммунальные службы города находятся в полной готовности.

«Сегодня [6 мая] — сильный мокрый снег, ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Уже в ближайшие часы снег сменится на дождь, но на дорогах все же возможен гололед. Будьте аккуратны, по возможности постарайтесь ограничить поездки на личном транспорте, если вы уже сменили резину на летнюю. Коммунальные службы работают, находятся в готовности, если возникнет усложнение погодной обстановки», — написал Соснин.

Временно отказаться от поездок на личном авто пермяков также призвала Госавтоинспекция. В ведомстве отмечают, что на дорогах возможен гололед и ухудшение видимости. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что начавшаяся неделя ожидается в регионе аномально холодной и с большим количеством осадков.

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Глава Перми Эдуард Соснин попросил горожан отказаться от передвижения на личном транспорте в ближайшие часы в связи с погодными условиями. В своем аккаунте в Telegram чиновник написал, что коммунальные службы города находятся в полной готовности. «Сегодня [6 мая] — сильный мокрый снег, ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Уже в ближайшие часы снег сменится на дождь, но на дорогах все же возможен гололед. Будьте аккуратны, по возможности постарайтесь ограничить поездки на личном транспорте, если вы уже сменили резину на летнюю. Коммунальные службы работают, находятся в готовности, если возникнет усложнение погодной обстановки», — написал Соснин. Временно отказаться от поездок на личном авто пермяков также призвала Госавтоинспекция. В ведомстве отмечают, что на дорогах возможен гололед и ухудшение видимости. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что начавшаяся неделя ожидается в регионе аномально холодной и с большим количеством осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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