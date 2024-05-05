05 мая 2024
04 мая 2024

Госавтоинспекция Пермского края обратилась к водителям из-за ситуации на дорогах

Пермская Госавтоинспекция призвала жителей на время отказаться от своих авто
© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, колесо автомобиля, мокрый снег, нечищенная дорога
На Пермский край 6 мая обрушился снегопад Фото:

Госавтоинспекция Пермского края призвала автовладельцев отказаться от передвижения на своих машинах из-за погодных условий. В своем telegram-канале ведомство предупредило о гололеде и плохой видимости на дорогах.

«Межсезонные колебания температуры и снегопад осложнили дорожную ситуацию в регионе. Призываем автовладельцев минимизировать поездки и отказаться от передвижения на летних шинах. Во время движения увеличьте дистанцию, не допускайте резких маневров, в том числе перестроений на высокой скорости. Будьте бдительны!» — сообщает Госавтоинспекция по Прикамью.

В ГИС-центре Пермского госуниверситета предупредили, что начавшаяся неделя в Пермском крае ожидается аномально холодной. В выпадут обильные осадки, значительно превышающие нормы для этого времени года.

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Госавтоинспекция Пермского края призвала автовладельцев отказаться от передвижения на своих машинах из-за погодных условий. В своем telegram-канале ведомство предупредило о гололеде и плохой видимости на дорогах. «Межсезонные колебания температуры и снегопад осложнили дорожную ситуацию в регионе. Призываем автовладельцев минимизировать поездки и отказаться от передвижения на летних шинах. Во время движения увеличьте дистанцию, не допускайте резких маневров, в том числе перестроений на высокой скорости. Будьте бдительны!» — сообщает Госавтоинспекция по Прикамью. В ГИС-центре Пермского госуниверситета предупредили, что начавшаяся неделя в Пермском крае ожидается аномально холодной. В выпадут обильные осадки, значительно превышающие нормы для этого времени года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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