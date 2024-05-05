Госавтоинспекция Пермского края обратилась к водителям из-за ситуации на дорогах

Госавтоинспекция Пермского края призвала автовладельцев отказаться от передвижения на своих машинах из-за погодных условий. В своем telegram-канале ведомство предупредило о гололеде и плохой видимости на дорогах.
«Межсезонные колебания температуры и снегопад осложнили дорожную ситуацию в регионе. Призываем автовладельцев минимизировать поездки и отказаться от передвижения на летних шинах. Во время движения увеличьте дистанцию, не допускайте резких маневров, в том числе перестроений на высокой скорости. Будьте бдительны!» — сообщает Госавтоинспекция по Прикамью.
В ГИС-центре Пермского госуниверситета предупредили, что начавшаяся неделя в Пермском крае ожидается аномально холодной. В выпадут обильные осадки, значительно превышающие нормы для этого времени года.
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Госавтоинспекция Пермского края призвала автовладельцев отказаться от передвижения на своих машинах из-за погодных условий. В своем telegram-канале ведомство предупредило о гололеде и плохой видимости на дорогах. «Межсезонные колебания температуры и снегопад осложнили дорожную ситуацию в регионе. Призываем автовладельцев минимизировать поездки и отказаться от передвижения на летних шинах. Во время движения увеличьте дистанцию, не допускайте резких маневров, в том числе перестроений на высокой скорости. Будьте бдительны!» — сообщает Госавтоинспекция по Прикамью. В ГИС-центре Пермского госуниверситета предупредили, что начавшаяся неделя в Пермском крае ожидается аномально холодной. В выпадут обильные осадки, значительно превышающие нормы для этого времени года.