Госавтоинспекция Пермского края обратилась к водителям из-за ситуации на дорогах

Пермская Госавтоинспекция призвала жителей на время отказаться от своих авто

06 мая 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

На Пермский край 6 мая обрушился снегопад Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Госавтоинспекция Пермского края призвала автовладельцев отказаться от передвижения на своих машинах из-за погодных условий. В своем telegram-канале ведомство предупредило о гололеде и плохой видимости на дорогах. «Межсезонные колебания температуры и снегопад осложнили дорожную ситуацию в регионе. Призываем автовладельцев минимизировать поездки и отказаться от передвижения на летних шинах. Во время движения увеличьте дистанцию, не допускайте резких маневров, в том числе перестроений на высокой скорости. Будьте бдительны!» — сообщает Госавтоинспекция по Прикамью. В ГИС-центре Пермского госуниверситета предупредили, что начавшаяся неделя в Пермском крае ожидается аномально холодной. В выпадут обильные осадки, значительно превышающие нормы для этого времени года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госавтоинспекция Пермского края призвала автовладельцев отказаться от передвижения на своих машинах из-за погодных условий. В своем telegram-канале ведомство предупредило о гололеде и плохой видимости на дорогах. «Межсезонные колебания температуры и снегопад осложнили дорожную ситуацию в регионе. Призываем автовладельцев минимизировать поездки и отказаться от передвижения на летних шинах. Во время движения увеличьте дистанцию, не допускайте резких маневров, в том числе перестроений на высокой скорости. Будьте бдительны!» — сообщает Госавтоинспекция по Прикамью. В ГИС-центре Пермского госуниверситета предупредили, что начавшаяся неделя в Пермском крае ожидается аномально холодной. В выпадут обильные осадки, значительно превышающие нормы для этого времени года.