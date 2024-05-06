ЦАХАЛ призвал палестинцев эвакуироваться из Рафаха перед наступлением

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ планирует начать наступление в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия начала призыв к эвакуации палестинцев из восточных районов Рафаха в секторе Газа в преддверии военного наступления. Об этом сообщает издание Times of Israel.

«Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха, расположенных недалеко от израильской границы», — говорится в материале издания. Отмечается, что в этом районе планируется наступление.

Ранее сообщалось, что шестнадцать членов двух семей погибли в результате ударов Израиля по Рафаху на юге сектора Газа. Отмечалось, что погибли семь членов одной семьи и девять — другой, передает RT.

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Израильская армия начала призыв к эвакуации палестинцев из восточных районов Рафаха в секторе Газа в преддверии военного наступления. Об этом сообщает издание Times of Israel. «Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха, расположенных недалеко от израильской границы», — говорится в материале издания. Отмечается, что в этом районе планируется наступление. Ранее сообщалось, что шестнадцать членов двух семей погибли в результате ударов Израиля по Рафаху на юге сектора Газа. Отмечалось, что погибли семь членов одной семьи и девять — другой, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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