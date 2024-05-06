ЦАХАЛ призвал палестинцев эвакуироваться из Рафаха перед наступлением

Израильская армия начала призыв к эвакуации палестинцев из восточных районов Рафаха в секторе Газа в преддверии военного наступления. Об этом сообщает издание Times of Israel.
«Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха, расположенных недалеко от израильской границы», — говорится в материале издания. Отмечается, что в этом районе планируется наступление.
Ранее сообщалось, что шестнадцать членов двух семей погибли в результате ударов Израиля по Рафаху на юге сектора Газа. Отмечалось, что погибли семь членов одной семьи и девять — другой, передает RT.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Израильская армия начала призыв к эвакуации палестинцев из восточных районов Рафаха в секторе Газа в преддверии военного наступления. Об этом сообщает издание Times of Israel. «Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха, расположенных недалеко от израильской границы», — говорится в материале издания. Отмечается, что в этом районе планируется наступление. Ранее сообщалось, что шестнадцать членов двух семей погибли в результате ударов Израиля по Рафаху на юге сектора Газа. Отмечалось, что погибли семь членов одной семьи и девять — другой, передает RT.