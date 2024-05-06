ЦАХАЛ призвал палестинцев эвакуироваться из Рафаха перед наступлением

06 мая 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ планирует начать наступление в секторе Газа Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская армия начала призыв к эвакуации палестинцев из восточных районов Рафаха в секторе Газа в преддверии военного наступления. Об этом сообщает издание Times of Israel. «Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха, расположенных недалеко от израильской границы», — говорится в материале издания. Отмечается, что в этом районе планируется наступление. Ранее сообщалось, что шестнадцать членов двух семей погибли в результате ударов Израиля по Рафаху на юге сектора Газа. Отмечалось, что погибли семь членов одной семьи и девять — другой, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильская армия начала призыв к эвакуации палестинцев из восточных районов Рафаха в секторе Газа в преддверии военного наступления. Об этом сообщает издание Times of Israel. «Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха, расположенных недалеко от израильской границы», — говорится в материале издания. Отмечается, что в этом районе планируется наступление. Ранее сообщалось, что шестнадцать членов двух семей погибли в результате ударов Израиля по Рафаху на юге сектора Газа. Отмечалось, что погибли семь членов одной семьи и девять — другой, передает RT.