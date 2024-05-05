Паводок размыл новую курганскую дорогу, недавно принятую властями. Инсайд

06 мая 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Дорога в Кургане вскрылась после паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На проезде имени Курганских Курсантов в Кургане после ухода воды вскрылось дорожное покрытие. Разломы дороги сняли курганцы, живущие в микрорайоне Глинки. Источники URA.RU из дорожной сферы предполагают, что инцидент произошел из-за вероятного отсутствия в дорожной «одежде» вяжущего слоя, что является нарушением стандартов строительства и госконтракта. «Курганская дорога, залитая водой, вскрылась… Налицо признаки отсутствия вяжущей субстанции, предназначенной для сцепления верхнего и нижнего слоев, а также сопротивления сдвигающим нагрузкам», — рассказали источники. Вероятно, на строительстве дороги сэкономили, поэтому после наводнения асфальт вскрылся кусками. Как быстро восстановят дорогу между Мало-Чаусово и Глинками, будет зависеть от действий властей, выступавших заказчиками при ее ремонте. Контракт на выполнение работ летом 2020 года заключила челябинская компания «Дорстройкомплект». В условиях договора указано использование вяжущего материала. Отсутствие связки между слоями можно было обнаружить во время забора образца покрытия на экспертизу. «При наличии вяжущего элемента исследуемый керн (пробу) трудно разделить. Вода могла размыть грунт с проседанием или провалом верхнего слоя, но не изломом на куски при сохраненном нижнем слое — скорее всего, отсутствует вяжущий материал», — объясняют источники. Власти могут выставить претензию подрядчику по гарантии. Во время приемки специалистами отдела контроля несоответствий работ условиям контракта выявлено не было. Работы были приняты и оплачены. У подрядчика будет аргумент в виде паводка как обстоятельства непреодолимой силы. Поэтому у курганской администрации, скорее всего, не получится восстановить дорогу по гарантии. Вероятно, придется снова просить деньги на ее ремонт и делать заново. Сроки восстановления могут затянуться. Редакция обратилась за комментариями в администрацию Кургана. На момент публикации ответ получен не был. Проезд в курганский микрорайон Глинки размыло паводком фото: читатель URA.RU Верхнее покрытие курганской автодороги отошло от нижнего кусками фото: читатель URA.RU Появилась версия, что проезд Курганских Курсантов был сделан некачественно и принят курганскими властями фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На проезде имени Курганских Курсантов в Кургане после ухода воды вскрылось дорожное покрытие. Разломы дороги сняли курганцы, живущие в микрорайоне Глинки. Источники URA.RU из дорожной сферы предполагают, что инцидент произошел из-за вероятного отсутствия в дорожной «одежде» вяжущего слоя, что является нарушением стандартов строительства и госконтракта. «Курганская дорога, залитая водой, вскрылась… Налицо признаки отсутствия вяжущей субстанции, предназначенной для сцепления верхнего и нижнего слоев, а также сопротивления сдвигающим нагрузкам», — рассказали источники. Вероятно, на строительстве дороги сэкономили, поэтому после наводнения асфальт вскрылся кусками. Как быстро восстановят дорогу между Мало-Чаусово и Глинками, будет зависеть от действий властей, выступавших заказчиками при ее ремонте. Контракт на выполнение работ летом 2020 года заключила челябинская компания «Дорстройкомплект». В условиях договора указано использование вяжущего материала. Отсутствие связки между слоями можно было обнаружить во время забора образца покрытия на экспертизу. «При наличии вяжущего элемента исследуемый керн (пробу) трудно разделить. Вода могла размыть грунт с проседанием или провалом верхнего слоя, но не изломом на куски при сохраненном нижнем слое — скорее всего, отсутствует вяжущий материал», — объясняют источники. Власти могут выставить претензию подрядчику по гарантии. Во время приемки специалистами отдела контроля несоответствий работ условиям контракта выявлено не было. Работы были приняты и оплачены. У подрядчика будет аргумент в виде паводка как обстоятельства непреодолимой силы. Поэтому у курганской администрации, скорее всего, не получится восстановить дорогу по гарантии. Вероятно, придется снова просить деньги на ее ремонт и делать заново. Сроки восстановления могут затянуться. Редакция обратилась за комментариями в администрацию Кургана. На момент публикации ответ получен не был.