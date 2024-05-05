Депутат-банкир, ушедший на СВО, стал участником праймериз ЕР в гордуму Кургана

06 мая 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Экс-боец СВО и депутат, отправившийся в зону проведения спецоперации хотят стать депутатами гордумы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Двое участников специальной военной операции, один из которых является действующим депутатом курганской городской думы — Алексей Лушников, ушедший на фронт в январе 2024 года, и ветеран СВО Владимир Менщиков, подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения в депутаты гордумы. Об этом сообщается на сайте партии. «Участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатов в депутаты гордумы Кургана восьмого созыва стали: Алексей Лушников, ООО „Банк Курган“ — председатель правления. Также Владимир Менщиков, АО „НПО ‚Курганприбор‘“. Должность: слесарь механосборочных работ. 2 декабря 2022 года был в зоне СВО. Во время выполнения боевых задач была получена госнаграда „За отвагу“», — указано на сайте регионального отделения партии. Ранее сообщалось, что трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в специальной военной операции, подали заявления на участие в предварительном голосовании в депутаты городской думы. Они также заявлялись от партии «Единая Россия». URA.RU писало, что кандидаты-ветераны СВО от ЕР автоматически получат дополнительно 25% к полученным голосам избирателей. Праймериз пройдет с 20 по 26 мая, выборы в курганскую гордуму — в сентябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое участников специальной военной операции, один из которых является действующим депутатом курганской городской думы — Алексей Лушников, ушедший на фронт в январе 2024 года, и ветеран СВО Владимир Менщиков, подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения в депутаты гордумы. Об этом сообщается на сайте партии. «Участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатов в депутаты гордумы Кургана восьмого созыва стали: Алексей Лушников, ООО „Банк Курган“ — председатель правления. Также Владимир Менщиков, АО „НПО ‚Курганприбор‘“. Должность: слесарь механосборочных работ. 2 декабря 2022 года был в зоне СВО. Во время выполнения боевых задач была получена госнаграда „За отвагу“», — указано на сайте регионального отделения партии. Ранее сообщалось, что трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в специальной военной операции, подали заявления на участие в предварительном голосовании в депутаты городской думы. Они также заявлялись от партии «Единая Россия». URA.RU писало, что кандидаты-ветераны СВО от ЕР автоматически получат дополнительно 25% к полученным голосам избирателей. Праймериз пройдет с 20 по 26 мая, выборы в курганскую гордуму — в сентябре.