Курганская ЕР определит кандидатов для выборов в гордуму

22 марта 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Прием документов на праймериз «Единая Россия» начнет 26 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с 26 марта «Единая Россия» начнет прием документов для отбора кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в гордуму. Информация о предварительном голосовании размещена на сайте реготделения партии. «Особое внимание партия уделит кампании по выборам депутатов Курганской городской думы. Выдвижение кандидатов предварительного голосования начнется уже 26 марта во вторник. Регистрационные процедуры будут проходить на сайте PG.ER.RU и на площадке Штаба общественной поддержки», — сообщают представители партии, ссылаясь на руководителя реотделения Александра Ильтякова. Предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая, а его итоги подведут 29 мая. Голосовать на праймериз смогут избиратели, которые авторизуются на портале госуслуг. Согласно новым правилам праймериз его участники должны встретиться с 75% секретарей партийных первичных организаций, а после победы должны стать сторонниками или вступить в «Единую Россию». Кандидаты, которые участвовали в СВО, автоматически получат дополнительно 25% к полученным голосам избирателей. Также они могут подать документы в электронном виде без подтверждения. Отказать такому кандидату можно только после согласования с вышестоящей партийной инстанцией. В этом году в 21 регионе пойдет праймериз, где будут выбраны кандидаты для участия в сентябрьских выборах в гордумы столиц субъектов. Раннее о намерении участвовать в выборах в гордуму Кургана сообщали представители КПРФ, «Новых людей» и «Коммунистов России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане с 26 марта «Единая Россия» начнет прием документов для отбора кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в гордуму. Информация о предварительном голосовании размещена на сайте реготделения партии. «Особое внимание партия уделит кампании по выборам депутатов Курганской городской думы. Выдвижение кандидатов предварительного голосования начнется уже 26 марта во вторник. Регистрационные процедуры будут проходить на сайте PG.ER.RU и на площадке Штаба общественной поддержки», — сообщают представители партии, ссылаясь на руководителя реотделения Александра Ильтякова. Предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая, а его итоги подведут 29 мая. Голосовать на праймериз смогут избиратели, которые авторизуются на портале госуслуг. Согласно новым правилам праймериз его участники должны встретиться с 75% секретарей партийных первичных организаций, а после победы должны стать сторонниками или вступить в «Единую Россию». Кандидаты, которые участвовали в СВО, автоматически получат дополнительно 25% к полученным голосам избирателей. Также они могут подать документы в электронном виде без подтверждения. Отказать такому кандидату можно только после согласования с вышестоящей партийной инстанцией. В этом году в 21 регионе пойдет праймериз, где будут выбраны кандидаты для участия в сентябрьских выборах в гордумы столиц субъектов. Раннее о намерении участвовать в выборах в гордуму Кургана сообщали представители КПРФ, «Новых людей» и «Коммунистов России».