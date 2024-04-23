Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» стали участниками праймериз ЕР в гордуму Кургана

23 апреля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер» хотят стать депутатами курганской гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в специальной военной операции, подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты Курганской городской думы. Об этом сообщается на сайте партии. «Участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатов в депутаты гордумы Кургана восьмого созыва стали три участника СВО. Они отличились в ходе боевых действий и были награждены госнаградами», — указано на сайте регионального отделения партии. Среди ветеранов, подавших заявление на участие в праймериз «Единой России» представлены: Сергей Жданов, 1989 года рождения, оператор станков с программным управлением, работающий на «Курганприборе». Сторонник «Единой России». Защищал интересы РФ на территории ЛНР и ДНР в составе ЧВК «Вагнер» в период с 23 июля 2022 года по 19 января 2023 года.

Илья Пономарев, 1990 года рождения. Специалист по компьютерным сетям и самозанятый. Член партии «Единая Россия». Выполнял боевые задачи в составе ЧВК «Вагнер» на территории ЛНР и ДНР в период с 6 октября 2022 года по 29 декабря 2022 года.

Денис Птицын, 1983 года рождения, имеет образование по специальности «спасатель». Работает электросварщиком на «Курганмашзаводе». Также является студентом первого курса АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» и сторонником ЕР. В период с 17 января 2023 года по 2 сентября 2023 года участвовал в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». Ранее URA.RU писало, что кандидаты-ветераны СВО от «Единой России» автоматически получат дополнительно 25% к полученным голосам избирателей. Также они могут подать документы в электронном виде без подтверждения, а отказ им в регистрации требует согласования с вышестоящим партийным органом. Праймериз пройдет с 20 по 26 мая, выборы в курганскую гордуму — в сентябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в специальной военной операции, подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты Курганской городской думы. Об этом сообщается на сайте партии. «Участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатов в депутаты гордумы Кургана восьмого созыва стали три участника СВО. Они отличились в ходе боевых действий и были награждены госнаградами», — указано на сайте регионального отделения партии. Среди ветеранов, подавших заявление на участие в праймериз «Единой России» представлены: Ранее URA.RU писало, что кандидаты-ветераны СВО от «Единой России» автоматически получат дополнительно 25% к полученным голосам избирателей. Также они могут подать документы в электронном виде без подтверждения, а отказ им в регистрации требует согласования с вышестоящим партийным органом. Праймериз пройдет с 20 по 26 мая, выборы в курганскую гордуму — в сентябре.