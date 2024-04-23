Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» стали участниками праймериз ЕР в гордуму Кургана

Трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в специальной военной операции, подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты Курганской городской думы. Об этом сообщается на сайте партии.
«Участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатов в депутаты гордумы Кургана восьмого созыва стали три участника СВО. Они отличились в ходе боевых действий и были награждены госнаградами», — указано на сайте регионального отделения партии.
Среди ветеранов, подавших заявление на участие в праймериз «Единой России» представлены:
- Сергей Жданов, 1989 года рождения, оператор станков с программным управлением, работающий на «Курганприборе». Сторонник «Единой России». Защищал интересы РФ на территории ЛНР и ДНР в составе ЧВК «Вагнер» в период с 23 июля 2022 года по 19 января 2023 года.
- Илья Пономарев, 1990 года рождения. Специалист по компьютерным сетям и самозанятый. Член партии «Единая Россия». Выполнял боевые задачи в составе ЧВК «Вагнер» на территории ЛНР и ДНР в период с 6 октября 2022 года по 29 декабря 2022 года.
- Денис Птицын, 1983 года рождения, имеет образование по специальности «спасатель». Работает электросварщиком на «Курганмашзаводе». Также является студентом первого курса АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» и сторонником ЕР. В период с 17 января 2023 года по 2 сентября 2023 года участвовал в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер».
Ранее URA.RU писало, что кандидаты-ветераны СВО от «Единой России» автоматически получат дополнительно 25% к полученным голосам избирателей. Также они могут подать документы в электронном виде без подтверждения, а отказ им в регистрации требует согласования с вышестоящим партийным органом. Праймериз пройдет с 20 по 26 мая, выборы в курганскую гордуму — в сентябре.
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