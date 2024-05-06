Список ЕР на выборах в гордуму Челябинска возглавят губернатор и депутат Госдумы

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Алексей Текслер на встрече с депутатами Законодательного собрания. Челябинск, голиков олег, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер (справа) и депутат Госдумы Олег Голиков (слева)станут лидерами избирательного списка ЕР Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Губернатор Алексей Текслер, депутат Госдумы Олег Голиков и глава областного отделения «Движения первых» Светлана Буравова возглавят партийный список «Единой России» на выборах в гордуму Челябинска. Об этом сообщил 6 мая источник URA.RU в партийных кругах.

«На данный момент можно сказать, что избирательный список ЕР фактически сверстан. На первой позиции — губернатор, лидер областной организации партии Алексей Текслер. За ним — депутат Госдумы, участник СВО и орденоносец Олег Голиков. На третьем месте председатель реготделения „Движения первых“ Светлана Буравова», — рассказал инсайдер.

По его словам, в ближайшее время эти решения будут обнародованы. В реготделении «Единой России» воздержались от комментариев.

Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.

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Губернатор Алексей Текслер, депутат Госдумы Олег Голиков и глава областного отделения «Движения первых» Светлана Буравова возглавят партийный список «Единой России» на выборах в гордуму Челябинска. Об этом сообщил 6 мая источник URA.RU в партийных кругах. «На данный момент можно сказать, что избирательный список ЕР фактически сверстан. На первой позиции — губернатор, лидер областной организации партии Алексей Текслер. За ним — депутат Госдумы, участник СВО и орденоносец Олег Голиков. На третьем месте председатель реготделения „Движения первых“ Светлана Буравова», — рассказал инсайдер. По его словам, в ближайшее время эти решения будут обнародованы. В реготделении «Единой России» воздержались от комментариев. Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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