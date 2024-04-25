Депутат Госдумы Голиков заявился на праймериз ЕР по выборам в гордуму Челябинска

Олег Голиков заявил на праймериз в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Депутат Госдумы РФ, участник СВО Олег Голиков 25 апреля подал документы на праймериз «Единой России» для участия в выборах в гордуму Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в региональном исполкоме ЕР.

«Это возможность поработать в команде под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Возможность донести свои идеи до будущих депутатов и местной власти. Расцениваю это участие и работу, как возможность послужить своему родному региону и городу», — заявил Голиков.

Депутат собирается участвовать в праймериз по спискам ЕР. По данным URA.RU, планируется, что он войдет в тройку лидеров списков.

Голиков ушел добровольцем на СВО в октябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации в России. Он служил в батальоне «Апостол», а позже нес службу в БАРС «Каскад». Парламентарий имеет два ордена Мужества. После окончания контракта весной 2023 года он вернулся на работу в Государственную думу.

Ранее для участия в праймериз ЕР по одномандатному округу в Советском районе для участия в выборах в гордуму подал документы участник СВО, известный по позывным «Танцор» Сергей Бормотов. Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов — 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.