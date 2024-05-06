Дело о национализации «Макфы» отказались передать в арбитражный суд

Дело о национализации «Макфы» отказались передать в арбитраж суд

06 мая 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Судьбу «Макфы» продолжит рассматривать Центральный райсуд Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Центральный районный суд Челябинска отказался передать спор о национализации предприятий холдинга «Макфа» в областной арбитраж. Решение было принято в ходе заседания 6 мая. «Отказано», — заявила СМИ представляющая интересы основателя компании Михаила Юревича адвокат Людмила Айвар. Ранее юристы холдинга сообщили, что подали соответствующее ходатайство. По их мнению, специфика спора более соответствовала делам, которые рассматривает арбитражный суд. Представители Генпрокуратуры возражали и настаивали, чтобы разбирательство продолжилось в Центральном райсуде Челябинска. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Само дело начало рассматриваться 9 апреля и практически сразу, по ходатайству Генпрокуратуры, в закрытом режиме — несмотря на возражения адвокатов «Макфы». На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей. Юристы предприятий холдинга пытались оспорить эти судебные решения, но им удалось добиться лишь разблокировки счетов, с которых идут платежи, необходимые для деятельности предприятий и расчетов с поставщиками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный районный суд Челябинска отказался передать спор о национализации предприятий холдинга «Макфа» в областной арбитраж. Решение было принято в ходе заседания 6 мая. «Отказано», — заявила СМИ представляющая интересы основателя компании Михаила Юревича адвокат Людмила Айвар. Ранее юристы холдинга сообщили, что подали соответствующее ходатайство. По их мнению, специфика спора более соответствовала делам, которые рассматривает арбитражный суд. Представители Генпрокуратуры возражали и настаивали, чтобы разбирательство продолжилось в Центральном райсуде Челябинска. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Само дело начало рассматриваться 9 апреля и практически сразу, по ходатайству Генпрокуратуры, в закрытом режиме — несмотря на возражения адвокатов «Макфы». На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей. Юристы предприятий холдинга пытались оспорить эти судебные решения, но им удалось добиться лишь разблокировки счетов, с которых идут платежи, необходимые для деятельности предприятий и расчетов с поставщиками.