03 апреля 2024

ФССП описала имущество челябинского экс-губернатора Юревича по делу «Макфы»

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Юревич Михаил Архив Челябинск, юревич михаил
Приставы добрались до имущества Михаила Юревича Фото:
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Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Служба судебных приставов описала имущество владельцев «Макфы» вследствие иска Генпрокуратуры РФ о передаче активов холдинга «Макфа» государству. Информация об этом появилась в федеральных СМИ 4 апреля.

«Приставы описали имущество Юревича и Белоусова из-за иска Генпрокуратуры об изъятии „Макфы“. Как считает ведущий адвокат по делу Игорь Трунов, такие действия могут нанести огромный вред для государства», — пишет ТАСС. Активы холдинга арестованы, причем в этом решении фигурирует сумма в 100 трлн рублей.

Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Юревич и Белоусов объявлены в международный розыск и пребывают за пределами России.

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Служба судебных приставов описала имущество владельцев «Макфы» вследствие иска Генпрокуратуры РФ о передаче активов холдинга «Макфа» государству. Информация об этом появилась в федеральных СМИ 4 апреля. «Приставы описали имущество Юревича и Белоусова из-за иска Генпрокуратуры об изъятии „Макфы“. Как считает ведущий адвокат по делу Игорь Трунов, такие действия могут нанести огромный вред для государства», — пишет ТАСС. Активы холдинга арестованы, причем в этом решении фигурирует сумма в 100 трлн рублей. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Юревич и Белоусов объявлены в международный розыск и пребывают за пределами России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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