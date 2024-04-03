ФССП описала имущество челябинского экс-губернатора Юревича по делу «Макфы»

Служба судебных приставов описала имущество владельцев «Макфы» вследствие иска Генпрокуратуры РФ о передаче активов холдинга «Макфа» государству. Информация об этом появилась в федеральных СМИ 4 апреля.
«Приставы описали имущество Юревича и Белоусова из-за иска Генпрокуратуры об изъятии „Макфы“. Как считает ведущий адвокат по делу Игорь Трунов, такие действия могут нанести огромный вред для государства», — пишет ТАСС. Активы холдинга арестованы, причем в этом решении фигурирует сумма в 100 трлн рублей.
Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Юревич и Белоусов объявлены в международный розыск и пребывают за пределами России.
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