Депутаты заксобрания ЯНАО пожертвуют дневной заработок на нужды СВО

06 мая 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Ямальские парламентарии перечислят часть зарплаты военнослужащим Фото: Илья Московец © URA.RU Ямальские парламентарии принимают участие в ежегодной акции «Зарплата одного дня». Они перечислят часть зарплаты, равную дневному заработку, для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов СВО, сообщает пресс-служба законодательного собрания ЯНАО. «Депутаты и аппарат заксобрания Ямала присоединились к ежегодной благотворительной акции „Зарплата одного дня“. Средства будут перечислены Салехардской общественной организации ветеранов и направлены на поддержку ветеранов ВОВ, бойцов спецоперации и членов их семей», — сообщает пресс-служба ямальского парламента в официальном telegram-канале. Спикер заксобрания Сергей Ямкин считает, что благотворительная помощь ветеранам — самое малое, что могут сделать депутаты. «Добровольное пожертвование — это самое малое, что каждый из нас может сделать для героев», — отметил он. В 2023 году губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пожертвовал месячную зарплату на нужды бойцов СВО. На пожертвования губернатора и мэров были закуплены необходимая техника и снаряжение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямальские парламентарии принимают участие в ежегодной акции «Зарплата одного дня». Они перечислят часть зарплаты, равную дневному заработку, для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов СВО, сообщает пресс-служба законодательного собрания ЯНАО. «Депутаты и аппарат заксобрания Ямала присоединились к ежегодной благотворительной акции „Зарплата одного дня“. Средства будут перечислены Салехардской общественной организации ветеранов и направлены на поддержку ветеранов ВОВ, бойцов спецоперации и членов их семей», — сообщает пресс-служба ямальского парламента в официальном telegram-канале. Спикер заксобрания Сергей Ямкин считает, что благотворительная помощь ветеранам — самое малое, что могут сделать депутаты. «Добровольное пожертвование — это самое малое, что каждый из нас может сделать для героев», — отметил он. В 2023 году губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пожертвовал месячную зарплату на нужды бойцов СВО. На пожертвования губернатора и мэров были закуплены необходимая техника и снаряжение.